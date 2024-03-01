Телевизор едва не убил девушку-инвалида в Уфе

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Возгорание случилось в жилище на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого. Инвалид в это время была дома одна, увидев огонь и почувствовав дым, она испугалась и убежала в соседнюю комнату. Запертую девушку нашел старший брат, который вернулся с работы.
Света нигде не было, но родственник не растерялся. При помощи фонарика через черный дым он нашел и вывел сестру на лестничную клетку. Сам уфимец вернулся и потушил дымивший и горящий телевизор.
Медики госпитализировали женщину в больницу с ожогами I и II степени и отравлением продуктами горения. Расследование на себя взяли дознаватели МЧС — предварительно все случилось из-за работы электросети. Спасатели хотят наградить мужчину за «смелые и решительные действия».