Телевизор едва не убил девушку-инвалида в Уфе

Возгорание случилось в жилище на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого. Инвалид в это время была дома одна, увидев огонь и почувствовав дым, она испугалась и убежала в соседнюю комнату. Запертую девушку нашел старший брат, который вернулся с работы.