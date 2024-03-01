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Updated Сегодня, 13:32

Телевизор едва не убил девушку-инвалида в Уфе

Телевизор едва не убил девушку-инвалида в Уфе

1 марта 2024, 13:30
Фото: МЧС России
В Уфе молодая девушка-инвалид едва не стала жертвой пожара. Поздним вечером в квартире загорелся телевизор. Подробности сообщили в МЧС Башкирии.

Возгорание случилось в жилище на четвертом этаже девятиэтажного дома по улице Богдана Хмельницкого. Инвалид в это время была дома одна, увидев огонь и почувствовав дым, она испугалась и убежала в соседнюю комнату. Запертую девушку нашел старший брат, который вернулся с работы.

Света нигде не было, но родственник не растерялся. При помощи фонарика через черный дым он нашел и вывел сестру на лестничную клетку. Сам уфимец вернулся и потушил дымивший и горящий телевизор.

Медики госпитализировали женщину в больницу с ожогами I и II степени и отравлением продуктами горения. Расследование на себя взяли дознаватели МЧС — предварительно все случилось из-за работы электросети. Спасатели хотят наградить мужчину за «смелые и решительные действия».

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#Происшествия#Уфа#Пожар#Инвалиды#МЧС#Марина Шорина
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