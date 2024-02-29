В Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену

Напомним, что менее полугода назад вынесен приговор против 38-летнего Махиянова, который истязал и убил бывшую супругу. С конца 2020-го и до момента смерти женщина подвергалась насилию со стороны экс-возлюбленного, о чем сообщала в полицию. Причинами указали ревность и личную неприязнь.