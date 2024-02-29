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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

В Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену

В Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену

29 февраля 2024, 14:06
Фото: 1MI
В Верховном суде Башкортостана изменили приговор Алику Махиянову. Летом 2022 года его отправили на 10 лет в колонию строгого режима, но теперь срок сократили на два месяца.

Судебная коллегия изменила приговор Белорецкого суда от 3 ноября прошлого года. По совокупности преступлений с учетом дополнительных смягчающих обстоятельств ему придется провести за решеткой 9 лет и 10 месяцев.

В остальной части приговор оставлен без изменения. Апелляция с дополнением, жалобы также не удовлетворили. Свою вину мужчина не признавал.

Напомним, что менее полугода назад вынесен приговор против 38-летнего Махиянова, который истязал и убил бывшую супругу. С конца 2020-го и до момента смерти женщина подвергалась насилию со стороны экс-возлюбленного, о чем сообщала в полицию. Причинами указали ревность и личную неприязнь.

В ночь с 12 на 13 августа обвиняемый дождался, когда Дина вернется домой после празднования дня рождения подруги, схватил ее и порезал. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

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#Общество#Убийство#Башкортостан#Верховный суд#Белорецкий район#Марина Шорина
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