В Башкирии смягчили наказание супругу, зарезавшему бывшую жену

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Судебная коллегия изменила приговор Белорецкого суда от 3 ноября прошлого года. По совокупности преступлений с учетом дополнительных смягчающих обстоятельств ему придется провести за решеткой 9 лет и 10 месяцев.
В остальной части приговор оставлен без изменения. Апелляция с дополнением, жалобы также не удовлетворили. Свою вину мужчина не признавал.
Напомним, что менее полугода назад вынесен приговор против 38-летнего Махиянова, который истязал и убил бывшую супругу. С конца 2020-го и до момента смерти женщина подвергалась насилию со стороны экс-возлюбленного, о чем сообщала в полицию. Причинами указали ревность и личную неприязнь.
В ночь с 12 на 13 августа обвиняемый дождался, когда Дина вернется домой после празднования дня рождения подруги, схватил ее и порезал. Травмы оказались несовместимы с жизнью.