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Жестокое убийство

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2024
Мигрант убил мужчину в Башкирии — подробности от вдовы
19 ноября, 13:30
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Зверская расправа над старушкой дошла до суда Башкирии
28 августа, 12:51
Уфимец зарезал жену-инвалида
6 августа, 10:55
Зарезавший двух человек виновник смертельного ДТП в Уфе может получить 22 года тюрьмы
12 марта, 11:47
Жителя Башкирии будут судить за жестокое убийство незнакомца
Преступника поймали, когда тот напился алкоголем в магазине.
5 марта, 07:11
Житель Башкирии в ходе ссоры убил свою знакомую, а после расчленил её тело
6 февраля, 05:10
В Башкирии мужчина задушил пенсионерку и получал за неё пенсию
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ и МВД по РБ.
2 февраля, 08:56
В Башкирии подросток получил 8 лет лишения свободы за убийство 17-летней девушки
Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитета Башкирии и прокуратуры республики.
31 января, 13:20
2023
Выместил злобу: кто смертельно ударили кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку в Уфе
11 декабря 2023, 09:39
«Знала, но молчала»: в Уфе зять убил тещу и пытался замести следы
Подозреваемый признался в содеянном после предъявления собранных доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по РБ
24 ноября 2023, 09:20
12 лет в колонии: известна судьба уфимца напавшего на полицейского
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
10 ноября 2023, 12:56
В Башкирии мужчина убил пенсионерку из-за денег
Тело обнаружила соседка, которая часто проведывала женщину. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ
7 ноября 2023, 16:24
Спрятавший тело убитой бабушки в морозилке мужчина скрывался в СНТ под Уфой
По предварительным данным, между ним и его бабушкой произошел конфликт на бытовой почве, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
31 октября 2023, 13:44
Вину не признает: экс-супруг и убийца Дины Махияновой просит о новой экспертизе
Алик Махиянов, обвиняемый в жёстком убийстве своей жены не признаёт свою вину и требует повторную психиатрическую экспертизу
31 октября 2023, 07:35
Резня в диспансере: в Уфе мужчина убил своего соседа по палате
62-летнему ранее судимому уфимцу предъявлено обвинение по статье об убийстве, сообщает пресс-служба регионального СК.
28 октября 2023, 12:39
Шокирующие подробности: что известно о брате, подозреваемом в убийстве сестры в Уфе
Известны новые подробности трагедии
12 октября 2023, 10:42
Контрактников из Башкирии обнаружили мёртвыми: что произошло
11 октября 2023, 11:28
Бастрыкин поручил представить доклад о деле уфимской школьницы
Страшный инцидент произошёл накануне в одном из микрорайонов Уфы.
11 октября 2023, 05:16
«Вонять начнет»: видео с допроса уфимца, подозреваемого в убийстве 14-летней сестры
10 октября 2023, 11:28

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