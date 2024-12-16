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Куюргазинский район

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2024
Три района из-за снега перекрыли дороги в Башкирии
16 декабря, 12:18
Сельхозтехника горит в Башкирии
12 октября, 05:07
В Башкирии горят комбайны
1 октября, 06:19
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
30 августа, 07:01
Потоп в Башкирии и Уфе — последние новости
27 августа, 05:25
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа, 04:28
Видео. Медведь устроил шоу в Башкирии
15 августа, 09:31
Дети-байкеры погибли в Башкирии
Двое подростков скончались в результате ДТП, их пассажиры — под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
31 июля, 07:16
Чиновник из Башкирии выбрал СВО
Глава администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов принял решение повторно отправиться контрактником в зону специальной военной операции, сообщил он в ходе телемарафона «Время героев».
29 июля, 16:49
Уровень воды в реках Башкирии продолжает увеличиваться
28 апреля, 04:43
Жителя Башкирии будут судить за жестокое убийство незнакомца
Преступника поймали, когда тот напился алкоголем в магазине.
5 марта, 07:11
Рыночек порешал: в Башкирии часть сельской школы собираются сдать в аренду
Здание школы было построено в 2004 году, но было закрыто в 2023. Оставшиеся дети вынуждены обучаться в соседнем селе в 8 километров.
31 января, 08:28
2023
Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО
Об этом Mkset сообщили в администрации муниципалитета.
30 ноября 2023, 11:48
В Москве установили памятник певцу из Башкирии
Накануне памятник установили на Троекуровском кладбище, а сегодня утром состоялось его торжественное открытие.
6 сентября 2023, 10:01

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