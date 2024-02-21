Вынесли приговор уфимке, зарезавшей продавца ради встречи с подругой

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Уфимка зарезала продавщицу в микрорайоне Нижегородка. Верховный суд Башкирии приговорил её к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, а также взыскал в пользу потерпевшей стороны 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Трагический инцидент произошел почти год назад — в марте 2023 года. Злоумышленница Татьяна Н. подошла к продавщице в магазине по улице Благоварской со спины и вонзила в нож ей в грудь. Два удара пришлись в область сердца.
За жизнь девушки в течение пяти суток боролись медики, но та скончалась от полученных травм.
Как пояснила женщина, убийство не входило в её планы. Она якобы хотела только напугать девушку, чтобы дать чтобы дать правоохранителям повод арестовать себя. Таким образом женщина планировала попасть в следственный изолятор, где на тот момент содержали её подругу.