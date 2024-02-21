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Жительницу Уфы, напавшую с ножом на продавца, приговорили к 14 годам колонии

Вынесли приговор уфимке, зарезавшей продавца ради встречи с подругой

21 февраля 2024, 10:19
Фото: 1MI

Жительницу Уфы, напавшую с ножом на продавца, приговорили к 14 годам колонии

Психическая экспертиза показала, что совершившая убийство женщина была вменяемой,

Уфимка зарезала продавщицу в микрорайоне Нижегородка. Верховный суд Башкирии приговорил её к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, а также взыскал в пользу потерпевшей стороны 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Трагический инцидент произошел почти год назад — в марте 2023 года. Злоумышленница Татьяна Н. подошла к продавщице в магазине по улице Благоварской со спины и вонзила в нож ей в грудь. Два удара пришлись в область сердца.

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За жизнь девушки в течение пяти суток боролись медики, но та скончалась от полученных травм.

Как пояснила женщина, убийство не входило в её планы. Она якобы хотела только напугать девушку, чтобы дать чтобы дать правоохранителям повод арестовать себя. Таким образом женщина планировала попасть в следственный изолятор, где на тот момент содержали её подругу.

#Происшествия#Следственный комитет#Убийство#Суд#Верховный суд#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Приговор суда
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