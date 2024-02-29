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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Эксперт прокомментировал социологический опрос о транспорте в Уфе

Транспортный эксперт заявил, что цены на проезд в Уфе будут неизбежно расти

29 февраля 2024, 12:19
Фото: 1MI

Эксперт прокомментировал социологический опрос о транспорте в Уфе

Предприниматель и аналитик Олег Арефьев считает, что мнение, выраженное общественностью, нельзя назвать «популистским». Он подчеркнул, что люди не строят иллюзий насчёт возможности реализации некоторых мер, которые выглядят как простое решение проблем общественного транспорта.

Транспортный эксперт Олег Арефьев прокомментировал результаты опроса о способах решения транспортного кризиса. Напомним, опрос проводился редакцией Mkset.ru среди читателей издания с 23 по 29 февраля. В нём приняло участие свыше 1200 человек, большая часть опрошенных предлагает радикальные меры для решения транспортной проблемы в городе — например, осуществление кадровых перестановок.

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Популизмом по щам

Специалист по антикризисному управлению и аналитик Олег Арефьев не удивился таким результатам. Его не смутило, что некоторые из предложенных горожанам вариантов заранее выглядели наиболее простыми и привлекательными для общественности:

— Для меня итоги опроса вообще не стали какой-либо неожиданностью. Не скажу, что вопросы были сформулированы как «популистские». В реальности мы же не ждем, что народ может дать профессиональную оценку как итогов реформы, так и состояния общественного транспорта. Нет, конечно, да он и не должен этого делать. Народ просто предлагает всем чиновникам самим попробовать сваренные ими же щи, а потом самим разбираться, кто из этих щей мясо съел, а кто соли пересыпал, влюбившись в деньги.

Мнение, данное участниками опроса, наш собеседник предпочитает связывать не с популизмом, а с «оценкой качества», доступной населению. Подобное волеизъявление основывается на том, что люди разочаровались в попытках донести возмущение сложившейся ситуацией. Из-за этого люди предлагают чиновникам самим убедиться в состоянии общественного транспорта, используя для передвижений автобусы, троллейбусы и трамваи, а не личные или служебные автомобили.

Транспортный эксперт, предприниматель, специалист по антикризисному управлению Олег АрефьевТранспортный эксперт, предприниматель, специалист по антикризисному управлению Олег Арефьев
Транспортный эксперт, предприниматель, специалист по антикризисному управлению Олег Арефьев
Фото: Олег Арефьев

Без иллюзий

Олег Арефьев уверен, что общество не строит иллюзий о возможности «пересадить» представителей власти на общественный транспорт:

— Я думаю, что как минимум большинство понимает, что в реальности пересадить чиновников на общественный транспорт просто нереально. Как это можно себе представить? Забрать у чиновника служебный автомобиль? — Так он будет ездить на своём или на такси. Приставить к каждому по человеку, который будет это контролировать? — Так они вместе будут на такси ездить, при этом «контролёра» по пути будут завозить во «Вкусно и точка», покупать ему бутерброд, и он будет в отчете писать, что всю дорогу маялись в автобусе.

Эксперт считает, что среди предложенных вариантов ответов не было ни одного, который действительно указывал бы на решение. Но и не могло быть, так как общество оценивает само качество, а не предлагает решения. Эту задачу должны выполнять те, кому они делегированы.

— Это тоже самое, что, к примеру, проводя опрос по качеству железных пуговиц, спрашивать, из какой марки стали их делать и по какой технологии эту сталь плавить. Народ может оценить само качество, но по такой же формуле. А попробуйте себе пришить? А если не понимаете как делать, то вас нужно гнать с этого места.

Отсутствие полномочий у города и тревожные прогнозы

Большая часть предложенных вариантов не противоречит друг другу, а скорее дополняет. То есть, предложенные меры должны быть частями единой программы действий, оценил эксперт. Например, в рамках комплекса мероприятием Олег Арефьев предполагает действенным создание городского транспортного предприятия, для которого необходимо закупить автобусы. Для эффективной осуществлении деятельности автобусов есть необходимость и в вводе выделенных полос для автобусов.

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Транспортная ситуация может ухудшиться, прогнозирует собеседник, чему есть причины, требующие долгого обсуждения и детализации. Однако это, в свою очередь, мало интересно населению. Например, по мнению господина Арефьева, пользователей общественным транспортом мало волнует распределение полномочий по организации транспортного обслуживания.

— Мало вообще кто хочет разбираться, что часть маршрутов по городу установил регион, и они в его реестре, а другую часть — сам город, и они в его реестре. Город не имеет полномочий по контролю за деятельностью маршрутов, которые установлены министерством транспорта.
Результаты опроса, проведённого среди читателей Mkset.ru.Результаты опроса, проведённого среди читателей Mkset.ru.
Результаты опроса, проведённого среди читателей Mkset.ru.
Фото: mkset.ru

Неминуемое повышение цен

В то же время вариант повышения цен за проезд Олег Арефьев предостерегает называть решением проблемы. Однако предпосылки для повышения цен имеются, так как после транспортной реформы резко выросли требования к перевозчикам, из-за чего увеличилась себестоимость перевозок.

— Вот если старый ржавый «пазик» мог возить за 25 рублей «под чёрным флагом» (имеется в виду, без лицензий — прим. ред.), да ещё и в «шкаф деньги откладывать», то новый дорогой и красивый автобус за такие деньги возить не может, к тому же, уплачивая все налоги. А если он будет работать в убыток, то довольно быстро кончится во всех отношениях — водители разбегутся, техника развалится.

Олег Арефьев пояснил, что перевозка пассажиров в новых автобусах является более дорогим способом доставки людей по городу. Вопрос о том, будут ли траты компенсировать бюджет Уфы или граждане, является открытым. Но рост цен за проезд антикризисный специалист назвал неизбежностью, при этом в обозримом будущем. Он будет направлен на то, чтобы действующая система вышла на самоокупаемость, что не предполагает её улучшения.

Ранее мы обсуждали тему планы городских властей реконструировать транспортную систему в микрорайоне Инорс. В частности, власти планируют построить два моста, которые свяжут Инорс с Сипайлово и Черниковкой.

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#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Эксперт#Идэль Гумеров
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