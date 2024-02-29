Транспортный эксперт заявил, что цены на проезд в Уфе будут неизбежно расти

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Транспортный эксперт Олег Арефьев прокомментировал результаты опроса о способах решения транспортного кризиса. Напомним, опрос проводился редакцией Mkset.ru среди читателей издания с 23 по 29 февраля. В нём приняло участие свыше 1200 человек, большая часть опрошенных предлагает радикальные меры для решения транспортной проблемы в городе — например, осуществление кадровых перестановок.
Специалист по антикризисному управлению и аналитик Олег Арефьев не удивился таким результатам. Его не смутило, что некоторые из предложенных горожанам вариантов заранее выглядели наиболее простыми и привлекательными для общественности:
— Для меня итоги опроса вообще не стали какой-либо неожиданностью. Не скажу, что вопросы были сформулированы как «популистские». В реальности мы же не ждем, что народ может дать профессиональную оценку как итогов реформы, так и состояния общественного транспорта. Нет, конечно, да он и не должен этого делать. Народ просто предлагает всем чиновникам самим попробовать сваренные ими же щи, а потом самим разбираться, кто из этих щей мясо съел, а кто соли пересыпал, влюбившись в деньги.
Мнение, данное участниками опроса, наш собеседник предпочитает связывать не с популизмом, а с «оценкой качества», доступной населению. Подобное волеизъявление основывается на том, что люди разочаровались в попытках донести возмущение сложившейся ситуацией. Из-за этого люди предлагают чиновникам самим убедиться в состоянии общественного транспорта, используя для передвижений автобусы, троллейбусы и трамваи, а не личные или служебные автомобили.
Олег Арефьев уверен, что общество не строит иллюзий о возможности «пересадить» представителей власти на общественный транспорт:
— Я думаю, что как минимум большинство понимает, что в реальности пересадить чиновников на общественный транспорт просто нереально. Как это можно себе представить? Забрать у чиновника служебный автомобиль? — Так он будет ездить на своём или на такси. Приставить к каждому по человеку, который будет это контролировать? — Так они вместе будут на такси ездить, при этом «контролёра» по пути будут завозить во «Вкусно и точка», покупать ему бутерброд, и он будет в отчете писать, что всю дорогу маялись в автобусе.
Эксперт считает, что среди предложенных вариантов ответов не было ни одного, который действительно указывал бы на решение. Но и не могло быть, так как общество оценивает само качество, а не предлагает решения. Эту задачу должны выполнять те, кому они делегированы.
— Это тоже самое, что, к примеру, проводя опрос по качеству железных пуговиц, спрашивать, из какой марки стали их делать и по какой технологии эту сталь плавить. Народ может оценить само качество, но по такой же формуле. А попробуйте себе пришить? А если не понимаете как делать, то вас нужно гнать с этого места.
Большая часть предложенных вариантов не противоречит друг другу, а скорее дополняет. То есть, предложенные меры должны быть частями единой программы действий, оценил эксперт. Например, в рамках комплекса мероприятием Олег Арефьев предполагает действенным создание городского транспортного предприятия, для которого необходимо закупить автобусы. Для эффективной осуществлении деятельности автобусов есть необходимость и в вводе выделенных полос для автобусов.
Транспортная ситуация может ухудшиться, прогнозирует собеседник, чему есть причины, требующие долгого обсуждения и детализации. Однако это, в свою очередь, мало интересно населению. Например, по мнению господина Арефьева, пользователей общественным транспортом мало волнует распределение полномочий по организации транспортного обслуживания.
— Мало вообще кто хочет разбираться, что часть маршрутов по городу установил регион, и они в его реестре, а другую часть — сам город, и они в его реестре. Город не имеет полномочий по контролю за деятельностью маршрутов, которые установлены министерством транспорта.
В то же время вариант повышения цен за проезд Олег Арефьев предостерегает называть решением проблемы. Однако предпосылки для повышения цен имеются, так как после транспортной реформы резко выросли требования к перевозчикам, из-за чего увеличилась себестоимость перевозок.
— Вот если старый ржавый «пазик» мог возить за 25 рублей «под чёрным флагом» (имеется в виду, без лицензий — прим. ред.), да ещё и в «шкаф деньги откладывать», то новый дорогой и красивый автобус за такие деньги возить не может, к тому же, уплачивая все налоги. А если он будет работать в убыток, то довольно быстро кончится во всех отношениях — водители разбегутся, техника развалится.
Олег Арефьев пояснил, что перевозка пассажиров в новых автобусах является более дорогим способом доставки людей по городу. Вопрос о том, будут ли траты компенсировать бюджет Уфы или граждане, является открытым. Но рост цен за проезд антикризисный специалист назвал неизбежностью, при этом в обозримом будущем. Он будет направлен на то, чтобы действующая система вышла на самоокупаемость, что не предполагает её улучшения.
Ранее мы обсуждали тему планы городских властей реконструировать транспортную систему в микрорайоне Инорс. В частности, власти планируют построить два моста, которые свяжут Инорс с Сипайлово и Черниковкой.