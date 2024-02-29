Транспортный эксперт заявил, что цены на проезд в Уфе будут неизбежно расти

Олег Арефьев пояснил, что перевозка пассажиров в новых автобусах является более дорогим способом доставки людей по городу. Вопрос о том, будут ли траты компенсировать бюджет Уфы или граждане, является открытым. Но рост цен за проезд антикризисный специалист назвал неизбежностью, при этом в обозримом будущем. Он будет направлен на то, чтобы действующая система вышла на самоокупаемость, что не предполагает её улучшения.