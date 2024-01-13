«Нарисованы вилами по воде». Эксперт высказался о планах разгрузить транспорт в Уфе

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Уфимская администрация поделилась с mkset.ru видением транспортной ситуации в Инорсе и планами развития сферы в микрорайоне.
Напомним, общественный транспорт в Инорсе стал поводом для возмущения граждан. Они пожаловались на странице Радия Хабирова в соцсетях на «бездействие команды» главы региона, переполненные автобусы и усугубляющую ситуацию активную застройку. Замглавы министра транспорта в составе делегации посетил остановки в микрорайоне и выявил лишь «незначительные отклонения».
Отвечая на наш запрос, в пресс-службе мэрии уточнили, что «на сегодняшний день микрорайон Инорс обслуживают 13 муниципальных и межмуниципальных маршрутов. По состоянию на 12.01.2024 выход техники на данном направлении составляет порядка 240 единиц транспорта (164 автобуса большого класса, 1 автобус среднего класса, 58 автобусов малого класса, 17 троллейбусов)». В феврале частные перевозчики планируют добавить в автопарк 7 машин малого класса.
Но новых маршрутов в ближайшее время не появится. В городской администрации считают, что существующие маршруты связывают Инорс с другими микрорайонами города и посёлками, относящимися к Уфе.
— Информируем, что с перевозчиками ведется активная работа по доукомплектованию водительского и подвижного состава предприятий для создания более комфортных условий перемещения жителей микрорайона. — пресс-служба Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан
В отдалённой перспективе планы города более масштабны. Ориентиром для преобразований служит генплан Уфы до 2042 года, по которому предусмотрено создание двух магистралей. Первая из них — улица Такиуллы Алиева, которая соединит Инорс с Черниковкой. Улица пройдёт по ныне не застроенной территории (частично занятой гаражами), начинаясь от перекрёстка улиц Сельская Богородская и Георгия Мушникова и заканчиваясь выходом на улицу Машиностроителей (через улицу Интернациональную, Индустриальное шоссе и железную дорогу должны быть построены мосты). По улице Такиуллы Алиева запланировано проложить трамвайные пути.
Второй проект — ещё один путь, который должен соединить Инорс с Сипайлово. Для этого нужно построить мостовые переходы через реку Уфимку в двух местах. Дорога должна начаться в створе улицы Академика Королёва (у пересечения с Набережной реки Уфимки), пройти через Лихачёвский полуостров, выйти на берег озера Тёплое и соединиться с Транспортной улицей в Инорсе. Так же, как и по улице Такиуллы Алиева, по этой дороге запланировано размещение трамвайных путей.
Сроки проектирования и строительства объектов не определены, также на 2024–2026 годы не предусмотрено финансирование этих направлений.
Увеличить нагрузку на транспортную ситуацию способно строительство новых жилых кварталов. Например, в мэрии рассказали, что по заказу ООО «ПСК-6» проектируются четырёх новых улиц в Инорсе. Их строительство предусмотрено на 2025–2027 годы.
Специалист по антикризисному управлению, аналитик и предприниматель Олег Арефьев считает, что декламация грандиозных замыслов на отдалённую перспективу вместо попыток решить проблемы доступными способами — частое поведение среди чиновников. По его мнению, планы порой «нарисованы вилами по воде», в то время, как проблемы стоят остро уже сейчас.
Возникают вопросы и о реализуемости планов. Их серьёзное обсуждение возможно, думает аналитик, только тогда, когда будут понятны источники финансирования «хотя бы в первом приближении». Один из возможных источников финансирования — концессии, которые можно рассматривать только в том случае, когда есть бюджетные гарантии для инвестора.
— Городской бюджет очень слабый гарант. Чтобы проект финансировался из регионального бюджета, нужно совершить ряд довольно не простых телодвижений, да и деньги потом с процентами отдавать кто-то должен. — О. Арефьев.
Проект трамвайных линий вовсе не требует внимания, так как он является «неподъёмным в ближайшей перспективе даже для регионального бюджета».
— В целом, конечно, развязывать Инорс нужно. Сегодня с выездом или въездом в пики там [возникают] реальные проблемы. — О. Арефьев.
Однако эксперт предупреждает, что при создании развязки в сторону Сипайлово нужно учитывать, сможет ли улица Академика Королёва справиться с потоком машин, потому что по ней в сторону проспекта Салавата Юлаева пойдёт значительное количество автомобилей, которые ранее выезжали в центр города через Сельскую Богородскую.
Для того чтобы справиться с транспортной ситуацией в городе (в том числе, и в Инорсе), резюмирует Олег Арефьев, необходимо грамотно настроить работу общественного транспорта, «который будет ходить как часы по более удобным для пассажиров маршрутам». Общественный транспорт должен получить приоритет среди видов транспорта. Реальная работа в этом направлении позволит разгрузить дороги, переключив население на автобусы, троллейбусы и трамваи с личных автомобилей.