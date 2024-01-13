«Нарисованы вилами по воде». Эксперт высказался о планах разгрузить транспорт в Уфе

Второй проект — ещё один путь, который должен соединить Инорс с Сипайлово. Для этого нужно построить мостовые переходы через реку Уфимку в двух местах. Дорога должна начаться в створе улицы Академика Королёва (у пересечения с Набережной реки Уфимки), пройти через Лихачёвский полуостров, выйти на берег озера Тёплое и соединиться с Транспортной улицей в Инорсе. Так же, как и по улице Такиуллы Алиева, по этой дороге запланировано размещение трамвайных путей.