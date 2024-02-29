«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников

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Published Сегодня, 08:01
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1261 человек приняло участие в опросе Mkset.ru о способах решения транспортной проблемы в столице Башкортостана. Опрос проводился в телеграм-канале издания и на сайте.
Участникам опроса было предложено 9 вариантов для голосования, один из которых предполагал высказывание собственного мнения (в комментариях).
Более половины опрошенных являются сторонниками жёстких мер по отношению к тем, кто отвечает за состояние общественного транспорта в городе и инициировал транспортную реформу в Уфе. Так, 386 участников опроса выбрали вариант «Пересадить чиновников на общественный транспорт», что составляет 30,61% опрошенных. Ещё 297 человек (23,55%) выступает за смену команды, ответственной за проведение транспортной реформы.
Значительная часть горожан считает, что причина транспортного коллапса кроется в массовой застройке. Поэтому они видят способ изменить ситуацию с передвижениями по городу в запрете застройки в черте города (Уфимского полуострова) — за этот вариант проголосовало 127 человек (10,07%). Немногим меньше жителей Уфы — 8,4% — задумывается о возможности массового перехода на электротранспорт — вариант «построить трамвайные пути по всему городу» поддержали 106 человек. Однако значительна доля и тех, кто усомнился в возможности изменить картину к лучшему. Безднадёжной ситуацию считают 97 проголосовавших (7,69%).
79 участников опроса думают, что нынешняя политика министерства транспорта по поставке новых автобусов даст свои плоды — вариант «Закупить как можно больше автобусов» устроил 6,26% опрошенных. 67 человек (5,31%) повторяют тезис Радия Хабирова, который предложил Ратмиру Мавлиеву создать городское транспортное предприятие.
Ещё один способ, предложенный горожанам нашей редакцией — ввести выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы автобусы не простаивали в пробках — за него проголосовал 61 уфимец, что составляет 4,84% опрошенных.
28 пользователей имеют собственное видение разрешения ситуации (высказались в комментариях), а наименьшей популярностью пользуется вариант повышения тарифов за проезд — лишь 13 человек выбрало его (1,03% опрошенных).
Недавно мы спросили у жителей Уфы, в чём они видят корень всех бед в транспортной системе. По мнению горожан, столице Башкортостана не хватает частных перевозчиков.