«Разогнать и пересадить»: В борьбе за транспорт жители Уфы желают начать с чиновников

Значительная часть горожан считает, что причина транспортного коллапса кроется в массовой застройке. Поэтому они видят способ изменить ситуацию с передвижениями по городу в запрете застройки в черте города (Уфимского полуострова) — за этот вариант проголосовало 127 человек (10,07%). Немногим меньше жителей Уфы — 8,4% — задумывается о возможности массового перехода на электротранспорт — вариант «построить трамвайные пути по всему городу» поддержали 106 человек. Однако значительна доля и тех, кто усомнился в возможности изменить картину к лучшему. Безднадёжной ситуацию считают 97 проголосовавших (7,69%).