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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Чиновник из Уфы призвал горожан самостоятельно справляться со снегопадом

«Прошу выйти на уборку»: глава района Уфы призвал горожан самим убирать снег во дворе

9 февраля 2024, 04:24
Фото: Глава Администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов / vk.com/albert.malikov

Чиновник из Уфы призвал горожан самостоятельно справляться со снегопадом

По мнению главы района, коммунальным службам не хватает людей и техники.

Глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов просит жителей принять участие в уборке снега. Он считает, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями.

Альберт Маликов написал пост в соцсетях с просьбой выйти на субботник или «хотя бы просто быстро убрать автомобили». В плохом состоянии мест общего пользования чиновник винит управляющие компании:

— Многие управляющие компании просто не справляются с уборкой. Это их задача и зона ответственности, но дворников и техники не хватает.

К посту Маликов прикрепил видео с призывом организовать субботник в ближайшие выходные.

Видео: Глава Администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов / vk.com/albert.malikov

Недавно об «общем деле» заговорили в администрации Калининского района — там призвали организовать акции «Чистый четверг» и «Чистая пятница». А до этого учителя города возмутились тем, что их в выходной день заставляют идти на субботники.

#Общество#Город#Видео#Уфа#ЖКХ#Дороги#Снег#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Орджоникидзевский район
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