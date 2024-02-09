«Прошу выйти на уборку»: глава района Уфы призвал горожан самим убирать снег во дворе

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Глава администрации Орджоникидзевского района Альберт Маликов просит жителей принять участие в уборке снега. Он считает, что управляющие компании не справляются со своими обязанностями.
Альберт Маликов написал пост в соцсетях с просьбой выйти на субботник или «хотя бы просто быстро убрать автомобили». В плохом состоянии мест общего пользования чиновник винит управляющие компании:
— Многие управляющие компании просто не справляются с уборкой. Это их задача и зона ответственности, но дворников и техники не хватает.
К посту Маликов прикрепил видео с призывом организовать субботник в ближайшие выходные.
Недавно об «общем деле» заговорили в администрации Калининского района — там призвали организовать акции «Чистый четверг» и «Чистая пятница». А до этого учителя города возмутились тем, что их в выходной день заставляют идти на субботники.