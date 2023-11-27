Работники образования — не ваши рабы! Учителя Уфы негодуют из-за уборки снега

Пользователь Искандер Г. написал на странице Радия Хабирова, что 25 ноября учителей с разных школ заставили выйти на уборку снега. По его словам, в выходные не было природных катаклизмов, но их вынудили «чистить снег». Искандер Г. считает такое отношение к педагогам издевательством. Но, даёт он понять, «учителя — не рабы».