Работники образования — не ваши рабы! Учителя Уфы негодуют из-за уборки снега

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Уфимец выразил недовольство тем, что педагогический состав заставляют участвовать в уборке снега.
Пользователь Искандер Г. написал на странице Радия Хабирова, что 25 ноября учителей с разных школ заставили выйти на уборку снега. По его словам, в выходные не было природных катаклизмов, но их вынудили «чистить снег». Искандер Г. считает такое отношение к педагогам издевательством. Но, даёт он понять, «учителя — не рабы».
В беседе с нами недовольный гражданин пояснил, что за подобные переработки им не платят: «Директора школ, заведующие детских садов, учителя и воспитатели должны это делать бесплатно». После того, как работы закончены, они должны отправить фотоотчёт в районные отделы образования. Искандер Г. рассказал, что подобные мероприятия — уборка закреплённых к школам территорий — происходят «по распоряжению мэра».
Недавно Мавлиев обещал, что по субботам бюджетников не будут заставлять работать на общественно-значимых мероприятиях:
— В субботу, пожалуйста, никого не беспокоить. В субботу никого не волоките — нет такой необходимости — Р. Мавлиев.
В случае, если подобное повторится, пригрозил автор, следующим шагом будут обращения в прокуратуру и к президенту России.
Мы отправили запрос о том, было ли распоряжение в администрации города, в пресс-службу мэрии.
Недавно мы рассказывали о том, как учителя вынуждены перерабатывать, из-за чего многие «бегут» со школ. Также историями о сложной карьере учителя поделились молодые педагоги Башкирии.