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Учитель из Башкирии обратился к Хабирову из-за уборки снега

Работники образования — не ваши рабы! Учителя Уфы негодуют из-за уборки снега

27 ноября 2023, 10:14
Фото: 1MI

Учитель из Башкирии обратился к Хабирову из-за уборки снега

Комментарий с недовольством пользователь соцсетей оставил на странице главы республики.

Уфимец выразил недовольство тем, что педагогический состав заставляют участвовать в уборке снега.

Пользователь Искандер Г. написал на странице Радия Хабирова, что 25 ноября учителей с разных школ заставили выйти на уборку снега. По его словам, в выходные не было природных катаклизмов, но их вынудили «чистить снег». Искандер Г. считает такое отношение к педагогам издевательством. Но, даёт он понять, «учителя — не рабы».

В беседе с нами недовольный гражданин пояснил, что за подобные переработки им не платят: «Директора школ, заведующие детских садов, учителя и воспитатели должны это делать бесплатно». После того, как работы закончены, они должны отправить фотоотчёт в районные отделы образования. Искандер Г. рассказал, что подобные мероприятия — уборка закреплённых к школам территорий — происходят «по распоряжению мэра».

Недавно Мавлиев обещал, что по субботам бюджетников не будут заставлять работать на общественно-значимых мероприятиях:

— В субботу, пожалуйста, никого не беспокоить. В субботу никого не волоките — нет такой необходимости — Р. Мавлиев.

В случае, если подобное повторится, пригрозил автор, следующим шагом будут обращения в прокуратуру и к президенту России.

Мы отправили запрос о том, было ли распоряжение в администрации города, в пресс-службу мэрии.

Недавно мы рассказывали о том, как учителя вынуждены перерабатывать, из-за чего многие «бегут» со школ. Также историями о сложной карьере учителя поделились молодые педагоги Башкирии.

Совмещения, конкурсы и переработки: на что жалуются молодые учителя из Башкирии
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#Общество#Город#Уфа#Снег#Учителя#Идэль Гумеров#Бюджетники#Мавлиев
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