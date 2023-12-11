Пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова вышла из декретного отпуска

Напомним, в ноябре 2023 года свой пост покинула пресс-секретарь правительства республики Мариам Башкирова. Эту должность Башкирова занимала с начала 2022 года. В конце января 2022 года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.