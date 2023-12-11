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Пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова вернулась на свою должность

Пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова вышла из декретного отпуска

11 декабря 2023, 16:49
Фото: Диана Сафаргалеева (Ихсанова)// VK.com

Пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова вернулась на свою должность

Об этом сообщает ИА"Башинформ».

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова вернулась к исполнению своих должностных обязанностей. В мае 2022 года Ихсанова оставила свою должность в связи с выходом в декретный отпуск. 27 июля стало известно, что Диана Ихсанова стала мамой девочки — Софии.

Напомним, должность пресс-секретаря главы республики Диана Ихсанова заняла в 2020 году. На тот момент девушке было 24 года. На этой должности Ихсанова сменила Фанура Ягафарова, получившего пост вице-премьера региона.

Пресс-секретарем главы Башкирии назначили 24-летнюю Диану Ихсанову
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Напомним, в ноябре 2023 года свой пост покинула пресс-секретарь правительства республики Мариам Башкирова. Эту должность Башкирова занимала с начала 2022 года. В конце января 2022 года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.

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