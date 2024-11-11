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Кадровые изменения

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2024
Хабиров отчитал коллег за внезапную зиму
11 ноября, 12:35
2023
Стало известно кто занял пост главы Администрации Калининского района Уфы
Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев у себя в соцсетях.
29 декабря 2023, 11:24
Олег Астахов назначен главой Администрации Кумертау
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.
25 декабря 2023, 07:38
Илона Макаренко покидает пост Главы Центризбиркома Башкирии
Об этом сообщается на сайте Центризбиркома РБ.
21 декабря 2023, 15:12
Пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова вышла из декретного отпуска
Об этом сообщает ИА"Башинформ».
11 декабря 2023, 16:49
Ирина Голованова назначена министром жилищно-коммунального хозяйства РБ
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.
4 декабря 2023, 07:35
Двух министров правительства Башкирии отправили в отставку
Суд признал министра строительства Рамзиля Кучарбаева и министра ЖКХ Бориса Беляева виновными по делу о превышении должностных полномочий.
24 ноября 2023, 13:38
Хабиров представил нового министра образования Башкирии
О назначении было объявлено в ходе оперативного совещания в правительстве республики
23 октября 2023, 07:29
Работник органов наркоконтроля возглавил Управление развития территорий Уфы
Назначен новый начальник Управления развития территории администрации.
25 сентября 2023, 05:16

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