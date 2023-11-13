Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии

Основные её работы были связаны с освещением ковид ситуации и координацией вывоза граждан из Китая. Проводила интервью с дипломатами РФ в разных странах о взаимоотношениях с РФ и политической ситуации. Организовала информационное сопровождение военных командировок в Сирии и систему информирования о деятельности Правительства Башкортостана.