Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Источник Mkset в правительстве Башкирии сообщил о том, Мариам Башкирова уходит с поста пресс-секретаря правительства Башкирии.
Напомним, что эту должность Башкирова занимала с начала 2022 года. В конце января 2022 года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.
Ранее, Мариам Башкирова работала в РБК-Уфа и вела рубрику о COVID-19. Сняла фильм о ситуации в Башкортостане. Также работала в политическом пиаре. Занималась международной социально-экономической и политической повесткой в федеральных СМИ.
Основные её работы были связаны с освещением ковид ситуации и координацией вывоза граждан из Китая. Проводила интервью с дипломатами РФ в разных странах о взаимоотношениях с РФ и политической ситуации. Организовала информационное сопровождение военных командировок в Сирии и систему информирования о деятельности Правительства Башкортостана.