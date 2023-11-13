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Updated Сегодня, 12:59

Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии

Мариам Башкирова покидает должность пресс-секретаря правительства Башкирии

13 ноября 2023, 12:57
Фото: https://vk.com/mariam_bash
Башкирова занимала должность руководителя пресс-службы правительства республики Башкортостан с начала 2022 года.

Источник Mkset в правительстве Башкирии сообщил о том, Мариам Башкирова уходит с поста пресс-секретаря правительства Башкирии.

Напомним, что эту должность Башкирова занимала с начала 2022 года. В конце января 2022 года стало известно о переходе уже экс-руководителя пресс-службы правительства республики Ольги Красноногой на должность зампредседателя Агентства по печати и СМИ Башкирии.

Ранее, Мариам Башкирова работала в РБК-Уфа и вела рубрику о COVID-19. Сняла фильм о ситуации в Башкортостане. Также работала в политическом пиаре. Занималась международной социально-экономической и политической повесткой в федеральных СМИ.

Основные её работы были связаны с освещением ковид ситуации и координацией вывоза граждан из Китая. Проводила интервью с дипломатами РФ в разных странах о взаимоотношениях с РФ и политической ситуации. Организовала информационное сопровождение военных командировок в Сирии и систему информирования о деятельности Правительства Башкортостана.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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