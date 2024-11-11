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Правительство

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Ноябрь
Хабиров лишился главы администрации
11 ноября, 08:13
Октябрь
Уфимскому парку установили «личные границы»
29 октября, 12:12
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Правила ЕГЭ в 2025: почему школьники теперь смотрят на ПТУ
21 октября, 08:51
Неожиданный рост цен ждет россиян
16 октября, 08:27
На повестке у Хабирова: птицы и такси
7 октября, 01:30
Подарки учителям в Уфе стали дороже на 27%
1 октября, 16:30
Сентябрь
На повестке у Хабирова: зубы, посадки и нелегалы
30 сентября, 01:43
Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн
25 сентября, 11:39
Запрет чайлдфри пошел из Башкирии
24 сентября, 06:30
Москва отмерила Башкирии ₽18,5 млн
19 сентября, 03:02
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Инаугурация Радия Хабирова — прямая трансляция
12 сентября, 04:35
Правительство Башкирии уходит в отставку
9 сентября, 11:48
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
3 сентября, 09:36
Август
Дворец борьбы в Уфе откроют в День города
30 августа, 10:46
Парня без рук и ног вызвали в военкомат в Башкирии
26 августа, 16:13
В Уфе выпустили конверт в честь Героя России
13 августа, 15:02
Жильцам «элиток» Уфы выставят требования
13 августа, 11:27
Скандальная чиновница вместо каски и автомата получила домашний арест
6 августа, 18:43

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