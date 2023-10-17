Стали известны новые подробности нападения семейного дебошира на полицейского в Уфе

В ходе опроса женщины ее муж начал вести себя агрессивно и неприемлемо. В непредвиденный момент он схватил стул и бросил его в направлении правоохранительницы, причинив ей телесные повреждения. Мужчина нанес удар металлической ножкой стула по ее голове. Противоправные действия гражданина были пресечены, после чего для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.