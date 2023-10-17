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Стали известны новые подробности нападения семейного дебошира на полицейского в Уфе

Стали известны новые подробности нападения семейного дебошира на полицейского в Уфе

17 октября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Пресс-служба МВД Башкирии рассказала новые детали нападения на полицейскую во время семейного скандала

Новые детали в ведомстве свидетельствуют о том, что полиция предоставит законную оценку происходящему в семье. Гражданин, который ранее был неоднократно осужден за угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, кражи и грабежа, зарегистрирован как родитель, не выполняющий свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего.

Напомним, что 12 октября днем поступило сообщение от местной жительницы в 8-й отдел полиции УМВД России по Уфе о том, что ее пьяный супруг не желает отдавать детей. В рамках реагирования на вызов на место происшествия прибыли сотрудники полиции, включая инспектора, занимающегося делами несовершеннолетних.

В ходе опроса женщины ее муж начал вести себя агрессивно и неприемлемо. В непредвиденный момент он схватил стул и бросил его в направлении правоохранительницы, причинив ей телесные повреждения. Мужчина нанес удар металлической ножкой стула по ее голове. Противоправные действия гражданина были пресечены, после чего для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Семья#Новости Башкирии#Новости Уфы#Нападение#Происшествие#Виалина Ахсанова
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