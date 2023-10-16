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Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

28-летний житель Уфы бросил стул в инспектора по делам несовершеннолетних

Житель Уфы набросился со стулом на сотрудницу полиции

16 октября 2023, 14:38
Фото: 1MI

28-летний житель Уфы бросил стул в инспектора по делам несовершеннолетних

Мужчине предъявлены обвинения по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
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Дети

Инцидент произошел в четверг, 12 октября, в Уфе. По данным тг-канала Mash Batash, между бывшими супругами произошел конфликт. Подозреваемый 28-летний мужчина якобы вел себя неадекватно, а также отказывался отдавать экс-супруге их ребенка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При пояснении подозреваемому о цели визита и необходимости проехать в отдел полиции, мужчина стал вести себя агрессивно, взял в руки стул и бросил его в сторону врио инспектора по делам несовершеннолетних, попав металлической ножкой стула в область её головы.

В настоящее время с 28-летним подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, в отношении потерпевшей сотрудницы полиции назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Дети#Следственный комитет#Нападение#Азамат Нухов#МВД России
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