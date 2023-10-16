Житель Уфы набросился со стулом на сотрудницу полиции

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Инцидент произошел в четверг, 12 октября, в Уфе. По данным тг-канала Mash Batash, между бывшими супругами произошел конфликт. Подозреваемый 28-летний мужчина якобы вел себя неадекватно, а также отказывался отдавать экс-супруге их ребенка.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При пояснении подозреваемому о цели визита и необходимости проехать в отдел полиции, мужчина стал вести себя агрессивно, взял в руки стул и бросил его в сторону врио инспектора по делам несовершеннолетних, попав металлической ножкой стула в область её головы.
В настоящее время с 28-летним подозреваемым проведены первоначальные следственные действия, в отношении потерпевшей сотрудницы полиции назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.