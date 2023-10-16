Житель Уфы набросился со стулом на сотрудницу полиции

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. При пояснении подозреваемому о цели визита и необходимости проехать в отдел полиции, мужчина стал вести себя агрессивно, взял в руки стул и бросил его в сторону врио инспектора по делам несовершеннолетних, попав металлической ножкой стула в область её головы.