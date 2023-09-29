Внимание всем: Мавлиев предупредил о крупных пробках по всей Уфе

Ратмир Мавлиев отметил, что дорожно-строительный сезон продолжается, и это означает, что проект по устранению неровностей на участке от строящегося тоннеля до улицы 50 лет СССР обещает быть завершенным до конца октября. Он также попросил водителей проявлять терпение и понимание в связи с возможными затруднениями движения на данном участке дороги. Такая мера была необходима, поскольку дорога требовала ремонта уже давно.