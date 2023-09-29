Внимание всем: Мавлиев предупредил о крупных пробках по всей Уфе

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Ратмир Мавлиев отметил, что дорожно-строительный сезон продолжается, и это означает, что проект по устранению неровностей на участке от строящегося тоннеля до улицы 50 лет СССР обещает быть завершенным до конца октября. Он также попросил водителей проявлять терпение и понимание в связи с возможными затруднениями движения на данном участке дороги. Такая мера была необходима, поскольку дорога требовала ремонта уже давно.
Ранее Mkset сообщал, что проспект отремонтируют за 98 миллионов рублей. Необходимая сумма будет взята из бюджета города. В ходе работ необходимо заменить дорожное покрытие в 66,1 м² и люки в количестве 10 штук, нанести дорожную разметку с использованием термопластика и стеклошариками.