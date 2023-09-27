В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей

Работы пройдут на участке от ул. Мурманской до 50 лет СССР. В ходе работ необходимо заменить дорожное покрытие в 66,1 м² и люки в количестве 10 штук, нанести дорожную разметку с использованием термопластика и стеклошариками. Помимо этого, подрядчик обязан предоставить гарантию сроком на 4 года для дорожного покрытия, на 3 года для люков и 1 года для разметки.