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В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей

В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей

27 сентября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Администрация города подпишет договор на ремонт части проспекта Салавата Юлаева с компанией «Дортрансстрой». На все работы будет дано два месяца.

Такое решение было принято в связи с тем, что компания понизила цену с прежних 100 миллионов до 8,45 миллионов рублей. Необходимая сумма будет взята из бюджета города.

Работы пройдут на участке от ул. Мурманской до 50 лет СССР. В ходе работ необходимо заменить дорожное покрытие в 66,1 м² и люки в количестве 10 штук, нанести дорожную разметку с использованием термопластика и стеклошариками. Помимо этого, подрядчик обязан предоставить гарантию сроком на 4 года для дорожного покрытия, на 3 года для люков и 1 года для разметки.

Также известно, что «Дортрансстрой» взял на себя работы по реконструкции улицы Октябрьской революции, где в будущем планируется так называемый уфимский Арбат.

#Общество#Уфа#Ремонт#Бюджет#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дорожная разметка#Анна Савельева#Проспект Салавата Юлаева#Дортрансстрой#Дорожное покрытие#Люки
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