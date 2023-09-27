В Уфе до ноября отремонтируют проспект за 98 миллионов рублей

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Такое решение было принято в связи с тем, что компания понизила цену с прежних 100 миллионов до 8,45 миллионов рублей. Необходимая сумма будет взята из бюджета города.
Работы пройдут на участке от ул. Мурманской до 50 лет СССР. В ходе работ необходимо заменить дорожное покрытие в 66,1 м² и люки в количестве 10 штук, нанести дорожную разметку с использованием термопластика и стеклошариками. Помимо этого, подрядчик обязан предоставить гарантию сроком на 4 года для дорожного покрытия, на 3 года для люков и 1 года для разметки.
Также известно, что «Дортрансстрой» взял на себя работы по реконструкции улицы Октябрьской революции, где в будущем планируется так называемый уфимский Арбат.