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В Башкирии в конце мая ожидается аномальная жара

23 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI

В Башкирии к концу текущей недели потеплеет до 29 градусов

Синоптики обещают ясную погоду без осадков

Долгожданное потепление придет в Башкирию уже на этой неделе. По данным синоптиков Башгидрометцентра, температура воздуха в республике поднимется до 29 градусов.

Так, уже сегодня, 23 мая, температура воздуха днем по республике будет колебаться в пределах от +23 до +29 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

В среду, 24 мая, в ночное время ожидается +9, +14 градусов Цельсия, при этом в восточных районах температура воздуха может составить до +3°, днем же в республике потеплеет до 29 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.

В четверг, 25 мая, погодная обстановка не претерпит существенных изменений. Температура воздуха ночью +9, +14°, в восточных районах до +3°, днем +24, +29 градусов. Без осадков. Ветер восточной четверти ночью слабый, днем умеренный.

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