В Башкирии в конце мая ожидается аномальная жара

В среду, 24 мая, в ночное время ожидается +9, +14 градусов Цельсия, при этом в восточных районах температура воздуха может составить до +3°, днем же в республике потеплеет до 29 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.