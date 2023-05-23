В Башкирии в конце мая ожидается аномальная жара

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:28
Долгожданное потепление придет в Башкирию уже на этой неделе. По данным синоптиков Башгидрометцентра, температура воздуха в республике поднимется до 29 градусов.
Так, уже сегодня, 23 мая, температура воздуха днем по республике будет колебаться в пределах от +23 до +29 градусов. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.
В среду, 24 мая, в ночное время ожидается +9, +14 градусов Цельсия, при этом в восточных районах температура воздуха может составить до +3°, днем же в республике потеплеет до 29 градусов. Осадков в этот день не ожидается. Ветер юго-восточный ночью слабый, днем умеренный.
В четверг, 25 мая, погодная обстановка не претерпит существенных изменений. Температура воздуха ночью +9, +14°, в восточных районах до +3°, днем +24, +29 градусов. Без осадков. Ветер восточной четверти ночью слабый, днем умеренный.