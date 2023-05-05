В Башкирии ликвидировали два лесных пожара на площади 300 тысяч квадратных метров

Напомним, ранее сухая трава загорелась сегодня в Краснокамском районе республики на площади около 10 га. В тушении огня принимали участие 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета. Помимо этого крупный к тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший порядка 29 тонн воды.