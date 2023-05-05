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В Башкирии ликвидировали два лесных пожара на площади 300 тысяч квадратных метров

5 мая 2023, 15:15
Фото: 1MI
Два лесных пожара удалось полностью ликвидировать огнеборцам в Учалинском районе республики

В Башкирии были ликвидированы два крупных лесных пожара, возникших ранее на территории Учалинского района. Общая площадь пожаров превышала 310 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, лесной пожар вблизи деревни Кулушево был полностью ликвидирован на площади 210 га. Позднее пожарные полностью ликвидировали лесной пожар на площади 103,8 га неподалеку от села Курябинское.

Напомним, ранее сухая трава загорелась сегодня в Краснокамском районе республики на площади около 10 га. В тушении огня принимали участие 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета. Помимо этого крупный к тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший порядка 29 тонн воды.

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