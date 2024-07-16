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Летний оздоровительный отдых

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Июль
Святые источники Башкирии: целебная вода и легенды, которые стоит услышать
16 июля, 20:33
Лучшие озера Башкирии: куда поехать отдохнуть?
2 июля, 14:27
Июнь
Безопасно ли жителям Башкирии ехать на российские курорты: Абхазия, Крым, Дагестан
27 июня, 05:57
Овербукинг: что делать, если вас не пустили в самолет?
21 июня, 04:37
Топ-4 бассейна Башкирии, которые стоит посетить этим летом
17 июня, 13:06
Май
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
Куда состоятельные туристы полетят отдыхать из Уфы
24 мая, 05:27
Цены в Турции в 2024: от бюджетного до роскошного отдыха
22 мая, 13:37
Лето в Уфе: детские лагеря, которые запомнятся навсегда!
14 мая, 10:37
Апрель
Для летнего отдыха детей в Башкирии подготовят свыше 1700 оздоровительных лагерей
26 апреля, 12:11
Уникальные термальные источники Уфы: природное чудо и источник здоровья
23 апреля, 12:00
Курортный сбор в путешествиях: кто, где и как его платит
18 апреля, 19:03
Куда поехать, чтобы отдохнуть в Турции: подборка курортов для разных типов отдыхающих
16 апреля, 19:54
Март
Как отправить ребенка в детский лагерь — четкая инструкция для родителей
22 марта, 11:27
До 105 млн руб. выделят на проект нового СПА-санатория в Башкирии
8 марта, 11:01
Ноябрь 2023
Дороже заграницы: что говорят об отдыхе в санаториях Башкирии
8 ноября 2023, 13:18
Октябрь 2023
«Как минимум 60 человек»: в Башкирии выявили нарушения в деятельности базы отдыха
4 октября 2023, 03:23
Август 2023
«Система не выдержит»: курорт в Соль-Илецке сделал заявление для туристов из Башкирии
Коллеги из 56orb.ru узнали, почему посетители вынуждены довольствоваться холодной водой
22 августа 2023, 09:03
Июль 2023
Жара придет в Башкирию уже завтра и останется надолго
По прогнозам синоптиков конец июля и начало августа побалуют погодой любителей тепла.
26 июля 2023, 11:46
Стало известно, во сколько в среднем обойдется отдыха на озере Банное в Башкирии
Рейтинг подготовил сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
26 июля 2023, 06:55

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