Как в Башкирии ураган летом 2021 года закончился трагедией

К сожалению, в 2021 году во время сильного ветра в селе Бижбуляк погибла 14-летняя девочка. Вечером 20 июля на улице Правды порывистый ветер сорвал кровлю крыши со здания торгового центра, после чего обломки упали на проходившую мимо школьницу. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована, спустя несколько недель девочка скончалась.