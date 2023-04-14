Как в Башкирии ураган летом 2021 года закончился трагедией

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Сегодня, 14 апреля, в Башкирии бушует сильный ветер, порывы которого доходят до 26 метров в секунду. Не выдерживают крыши жилых домов, деревья, автобусные остановки и ограждения мусорных контейнеров.
К сожалению, в 2021 году во время сильного ветра в селе Бижбуляк погибла 14-летняя девочка. Вечером 20 июля на улице Правды порывистый ветер сорвал кровлю крыши со здания торгового центра, после чего обломки упали на проходившую мимо школьницу. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована, спустя несколько недель девочка скончалась.
Следственный комитете Башкирии возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Между тем, в МЧС жителей республики предупреждают что такая погода в Башкирии сохранится еще три дня. Ожидается, что в субботу порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Потому, экстренные службы просят жителей во время усиления ветра не находиться рядом с деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами, хрупкими конструкциями. Кроме того, не оставлять транспорт вблизи заборов, вплотную у стен жилых домой и амнистированных здании.