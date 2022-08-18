«За рубеж зовут»: оштрафованный за дискредитацию ВС РФ Шевчук о дальнейшей карьере

Стоит отметить, что материалы дела Юрий Шевчука несколько раз были перенаправлены из суда Санкт-Петербурга обратно в Уфу. Сообщалось, что в ходе их изучения в суде были выявлены многочисленные недочёты. Также сам музыкант ходатайствовал о передаче дела из Уфы в Санкт-Петербург — по месту его жительства. Ходатайство было отклонено, рассмотрение дела и вынесение судебного решение состоялись в Уфе, однако Юрий Шевчук присутствовал на заседании посредством видеоконференцсвязи.