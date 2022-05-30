Суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать административное дело Юрия Шевчука

Суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать административное дело Юрия Шевчука
Суд Санкт-Петербурга не стал рассматривать административное дело Юрия Шевчука
30 мая, 15:28ПолитикаНаталья БалыковаФото: vk.com
В материалах дела обнаружили недостатки и отправили их составителям, сообшила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Шевчука обвинили в публичных призывах к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан. Однако в суде выяснили, что в составленном в Уфе проколе не описано событие правонарушения, а также указание на то, в чем именно выразились вменяемые Шевчуку публичные призывы. Недостаток, по мнению судьи, является достаточно существенным, чтобы приступить к рассмотрению дела.

Надо отметить, что об интриге, в пресс-службе намекали намекали уже в момент поступления дела. «Судья может принять материалы к производству, а может вернуть их составителям», — сообщалось в телеграм-канале суда 26 мая.

Концерт группы «ДДТ» состоялся в Уфе 18 мая. Во время выступления Юрий Шевчук высказался по поводу спецоперации на Украине. Сразу после концерта за кулисами его встретили и увели для разговора сотрудники правоохранительных органов. В тот день лидер «ДДТ» не стал давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Административное дело по ходатайству Шевчука передали в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

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