Предательство или свое мнение: что думают звезды о речи Шевчука на концерте в Уфе

Антивоенные заявления, озвученные музыкантом в ходе недавнего концерта в Уфе, обернулись для него не только судебными разбирательствами, но и широким общественным резонансом. Об эмоциональной речи музыканта высказались как его коллеги по цеху, так и люди, далекие от музыкальной эстрады.

18 мая лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в ходе концерта в башкирской столице высказался о спецоперации на Украине, чем привлек внимание правоохранительных органов. Сообщается, что в этот же день силовики ожидали Шевчука за кулисами, тогда же на него был составлен протокол и заведено дело об административном правонарушении по новой статье о дискредитации ВС РФ. Вскоре стало известно, что дело Юрия Шевчука было передано в суд Санкт-Петербург. Тогда же сообщалось, что музыкант отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью конституции. Как рассказывает сам Шевчук, его антивоенную позицию поддержали все присутствовавшие на концерте. Однако не все публичные персоны согласны с мнением музыканта. Одним из первых о речи Юрия Шевчука высказался актер Николай Фоменко. — Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это все не одобряю, — поделился артист. Аналогичную позицию занимает и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. — На самом деле — это предательство. Вроде бы, казалось, такой глубинный творческий человек, но абсолютно плоское понимание того, что происходит в мире вообще. Либерализм — страшный посыл, — рассказал участник фестиваля «Славянский базар» Не остались в стороне и чиновники. Так, своим мнением в соцсетях поделился председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. — Шевчук в свое время понравился классикой: «Что такое осень…». Стал искать, а что ещё? И, на мой взгляд, ничего! Не хочу сравнивать, но, к примеру, Высоцкий, Розенбаум, «Любэ», Градский волновали всегда. В них чувствовалась безусловная честность и искренность. Включая отношение к стране, которую можно беспощадно ругать, но всегда быть с ней, особенно в трудную минуту, — поделился чиновник. Однако далеко не все осудили антивоенную позицию музыканта. Так, в его поддержку высказался продюсер Иосиф Пригожин. — «Бей своих, чтобы чужие боялись» — я такой принцип не поддерживаю. Сейчас начинается очень нехорошая история — если что, во всем виноваты артисты, я с этим категорически не согласен. У каждого есть своя точка зрения, свое мнение. И самое главное, что он имеет на это полное право. И все тут же подкладывать под предательство, любую точку зрения нельзя, ибо нас отличало, от тех же самых украинских политиков, так это вменяемость. Моя глубокая убежденность на данный момент, нам надо прекратить «охоту на ведьм». До добра это не доведет», — высказался Пригожин.

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