Юрий Шевчук заявил, что против спецоперации «гаркнул весь зал» на концерте в Уфе

Своими впечатлениями о концерте в Уфе и мнением о том, какой процент граждан «топит за спецоперацию» артист поделился в интервью, фрагментом которого поделился в телеграм Артур Соломонов 22 мая.

Писатель Артур Соломонов в своем телеграм-канале привел фрагмент интервью с Юрием Шевчуком о родине «Новой Газете. Европа» (ресурс заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) с вопросом как музыкант «оценивает нынешнюю ситуацию» и протокол, составленный на него после его эмоциональной речи на концерте в Уфе 18 мая. К слову на этом же концерте группа презентовала клип на песню «Уфа», посвященной любимому городу. Я на основании 51-й статьи Конституции РФ не стал давать никаких показаний. Ну, а что? Был прекрасный концерт. Был полный зал, и когда я спросил «кто против *спецоперации*», все гаркнули, весь зал.Юрий Шевчук Шевчук в интервью заявил, что очень важно, «слышать это, что не все топят за „спецоперацию“». Где бы мы не выступали, и говорим о мире, о *****, везде люди нас поддерживают очень серьезно. И мы их поддерживаем.Юрий Шевчук Напомним, после концерта группы ДДТ в Уфе 18 мая на Юрия Шевчука составили протокол по новой административной статье о дискредитации ВС РФ, однако из Советского суда дело ушло в Дзержинский суд города Санкт-Петербурга, по прописке артиста. Как уже сообщалось выше никаких показаний правоохранителям музыкант давать не стал, сославшись на 51 статью Конституции РФ, После произошедшего в Уфе два концерта группы в Челябинске и в Магнитогорске уже перенесли на февраль 2023 года, а концерт в Кургане и вовсе отменили. По мнению Ксении Собчак, опубликованном в ее телеграм-канале 19 мая своим выступлением Юрий Шевчук поставил под очень вероятную угрозу срыва большие летние концерты ДДТ в Ростове-на-Дону и Москве. Тем временем телеграм-канал BAZA публиковал предположения о том, что в отношении артиста могут возбудить и уголовное дело по статье о фейках. В тот же день когда о протоколе за дискредитацию ВС РФ стало известно широкой общественности, 19 мая вышел и клип певицы Земфиры, которая вместе с актрисой и режиссером Ренатой Литвиновой покинула Россию после начала спецоперации. Клип называется «Мясо» и по мнению поклонников выражал антивоенную позицию исполнительницы.

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