Дело Шевчука после речи на концерте в Уфе могут закрыть из-за нарушений в протоколе

«Сейчас материалы дела возвратили в полицию в связи с нарушениями, допущенными при составлении протокола об административном правонарушении. Если определение суда вступает в законную силу, сотрудники полиции могут устранить эти нарушения в срок давности привлечения к административной ответственности, то есть в течение трех месяцев, и передать дело на новое рассмотрение в суд. Если этого не происходит, дело будет прекращено. Оно может быть прекращено в том числе и сотрудниками полиции. Если дело будет передано в суд и срок давности выйдет, то суд будет прекращать производство по делу», — прокомментировал он.