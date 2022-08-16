Штраф 50 тысяч: суд Уфы признал виновным Шевчука по делу о дискредитации РФ

Штраф 50 тысяч: суд Уфы признал виновным Шевчука по делу о дискредитации РФ
Штраф 50 тысяч: суд Уфы признал виновным Шевчука по делу о дискредитации РФ
Вчера, 14:32ОбществоВалерия Панаева
Защита планирует обжаловать приговор, передает корреспондент Mkset из зала суда.

Лидера ДДТ Юрия Шевчука признали виновным в дискредитации ВС РФ и назначили штраф в 50 тысяч рублей.

Как сообщал Mkset, Советский районный суд Уфы начал рассматривать дело Шевчука о дискредитации Вооруженных сил России 5 августа. На этом заседании лидер ДДТ не присутствовал, его защитник Александр Передрук просил передать дело для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга — по месту жительства Шевчука. Однако суд не удовлетворил его просьбу, заметив, что рок-музыкант может участвовать в заседаниях по видеоконференцсвязи. Кроме этого, защита Шевчука намерена попросить уфимский суд проверить статью о дискредитации ВС РФ на соответствие Конституции. В этом случае необходимо сделать запрос в Конституционный суд РФ. Защитник Юрия Шевчука также попросил приобщить к материалам дела психолого-лингвистическое заключение, согласно которому в высказываниях Шевчука нет признаков дискредитации кого бы то ни было.

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