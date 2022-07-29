В московских ресторанах Рэпера из Уфы Моргенштерна* проводятся проверки

В Москве сотрудники правоохранительных органов проводят комплексную проверку в ресторане и бургерной, принадлежащих рэперу из Уфы Моргенштерну* (внесён Минюстом РФ в список иноагентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что проверка была инициирована в связи с многочисленными обращениями граждан, сообщивших о ненадлежащем исполнении услуг со стороны заведений общепита. В частности речь идёт о нарушениях санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности.
Также ТАСС ситуацию прокомментировала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, по словам которой, просьба о проверке была направлена в соответствующие инстанции в связи обращениями граждан. Мизулина отметила, что в данных обращениях наряду с вышеупомянутыми нарушениями СанПин и пожарной безопасности, также есть сообщения о нарушениях миграционных правил и возможном сбыте запрещённых веществ на территории данных заведений.
Отметим, что покинувший территорию России несколькими месяцами ранее музыкант заявлял о своих намерениях вернуться на Родину. Более того, в своём телеграм-канале Моргенштерн* анонсировал свой приезд в Москву, приложив к посту фотографии авиабилетов рейса Прага-Москва. Однако в последствии рэпер признался, что это было пиар-ходом.
Музыкант покинул Россию ещё в прошлом году на фоне заявлений главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант занимается распространением наркотиков в соцсетях. Несмотря на то, что в настоящий момент Моргенштерн* находится не на территории РФ, он всё же стал участником нескольких судебных разбирательств, а также был внесён в списки иностранных агентов и нежелательных исполнителей.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.