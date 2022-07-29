В московских ресторанах Рэпера из Уфы Моргенштерна* проводятся проверки

Музыкант покинул Россию ещё в прошлом году на фоне заявлений главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что музыкант занимается распространением наркотиков в соцсетях. Несмотря на то, что в настоящий момент Моргенштерн* находится не на территории РФ, он всё же стал участником нескольких судебных разбирательств, а также был внесён в списки иностранных агентов и нежелательных исполнителей.