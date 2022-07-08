Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн второй раз проиграл в суде автору песни про Путина

Олег Лихачев в прошлом году отсудил у рэп артиста 300 тысяч рублей, однако Моргенштерн оспаривал данное решение в суде и «неустойка» была снижена до 50 тысяч рублей. На этот раз суд взыскал со знаменитого уроженца Уфв в пользу Лихачева расходы на оплату услуг представителя по договору в размере 35 000 рублей, а также на почтовые расходы, которые в общей сложности составили 523,44 рубля.