Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн второй раз проиграл в суде автору песни про Путина

Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн второй раз проиграл в суде автору песни про Путина
Рэпер-иноагент из Уфы Моргенштерн второй раз проиграл в суде автору песни про Путина
Вчера, 18:26ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
На этот раз Алишер Валиев должен будет покрыть судебные расходы Олега Лихачева, который написал песню «Владимир Путин молодец».

Судебные тяжбы между жителем Казани и автором песни «Владимир Путин молодец» Олегом Лихачевым и рэпером из Уфы Алишером Валиевым, которого не так давно Минюст внес в реестр физических лиц-иноагентов завершили еще один виток. На этот раз Кировский райсуд Уфы решил, что одиозный исполнитель, которого ранее суд уличил в плагиате творчества Лихачева, должен оплатить и судебные расходы казанца

Олег Лихачев в прошлом году отсудил у рэп артиста 300 тысяч рублей, однако Моргенштерн оспаривал данное решение в суде и «неустойка» была снижена до 50 тысяч рублей. На этот раз суд взыскал со знаменитого уроженца Уфв в пользу Лихачева расходы на оплату услуг представителя по договору в размере 35 000 рублей, а также на почтовые расходы, которые в общей сложности составили 523,44 рубля.

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