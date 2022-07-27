Суд признал законным штраф за пропаганду наркотиков рэперу из Уфы Моргенштерну*

Суд признал законным штраф за пропаганду наркотиков рэперу из Уфы Моргенштерну*
Суд признал законным штраф за пропаганду наркотиков рэперу из Уфы Моргенштерну*
Вчера, 15:04ОбществоЭлина СайфрановаФото: MORGENSHTERN* (внесен Минюстом в список иноагентов)/ VK.com
Признанного в России иностранным агентом рэпера Моргенштерна* суд Татарстана оштрафовал за пропаганду наркотиков еще в мае этого года.

Стало известно, что Верховный суд Татарстана признал законным решение первой инстанции о присуждении рэперу из Уфы Моргенштерну* штрафа за пропаганду наркотиков в размере 100 тысяч рублей. Примечательно, что причиной тому послужили татуировки на теле музыканта.

Напомним, заседание суда по данному дело состоялось в Набережных Челнах еще в мае этого года. Для Моргенштерна* это уже второе обвинение в пропаганде наркотиков, первое было в июне 2021 года.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы не стал исключать из списка иноагентов. К числу иностранных агентов Минюст РФ включил музыканта 7 мая этого года.

* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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