Объявленный иноагентом рэпер из Уфы Моргенштерн анонсировал возвращение в Россию

Отметим, что рэпер покинул территорию России после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил того в пропаганде наркотиков. По мнению Бастрыкина, Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. Позднее музыканта также получил несколько штрафов за пропаганду запрещённых веществ. В мае Моргенштерн был признан Минюстом иноагентом. Позже музыкант оспорил данный статус в суде.