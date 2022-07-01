Объявленный иноагентом рэпер из Уфы Моргенштерн анонсировал возвращение в Россию

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента — прим.ред.) в своём телеграм-канале объявил о своём намерении вернуться в Россию, а также посетить открытый им несколькими месяцами ранее ресторан KAIF.
В качестве подтверждения своих слов музыкант опубликовал скриншот авиабилета из Праги в Москву.
— Бронируйте столики в «Кайфе» на завтра, — написал Алишер Моргенштерн.
Отметим, что рэпер покинул территорию России после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил того в пропаганде наркотиков. По мнению Бастрыкина, Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. Позднее музыканта также получил несколько штрафов за пропаганду запрещённых веществ. В мае Моргенштерн был признан Минюстом иноагентом. Позже музыкант оспорил данный статус в суде.
Примечательно, что по информации СМИ, музыкант несколькими днями ранее был замечен в Праге вместе со своей бывшей женой Диларой Зинатуллиной. В браке они пробыли меньше года. В апреле 2022 года Дилара подтвердила информацию о разводе.