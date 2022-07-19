Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о намерении вернуться в Россию

Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о намерении вернуться в Россию
Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о намерении вернуться в Россию
Вчера, 17:11ПолитикаАзамат НуховФото: MORGENSHTERN* (внесен Минюстом в список иноагентов)/ VK.com
Своими дальнейшими планами музыкант, покинувший Россию несколькими месяцами ранее на фоне обвинений в пропаганде запрещённых веществ, поделился в новом видео на своем YouTube-канале

Признанный иноагентом рэпер из Уфы Моргенштерн* в своём новом видео рассказал о том, что планирует вернуться в Россию. По словам музыканта, он сильно скучает по Родине.

Отметим, что несколькими месяцами ранее Моргенштерн* в соцсетях уже анонсировал своё возвращение в Россию. В качестве подтверждения тому музыкант опубликовал фото аваибилетов рейса Прага-Москва. Однако позднее признался, что это было пиар-ход, связанным с ребрендингом его московского ресторана «KAIF Provenance»

— У ребят состоялся прекрасный вечер. И это был первый момент за всё время, когда стало жалко… Просто обидно, наверное, что не могу приехать и со всеми потусоваться. Но ничего, это всё вопрос времени, — поделился музыкант с поклонниками.

При этом Моргенштерн* подчеркнул, что вечеринка с его участием всё же состоится по его возвращении на территорию России. Стоит также отметить, что о своём желании вернуться в Россию музыкант заявлял и ранее, добавив при этом, что в списке мест, которые он хотел бы посетить на Родине есть и башкирская столица, где тот провёл свои юные годы.

Напомним, что рэпер покинул территорию России несколькими месяцами ранее — после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил того в пропаганде наркотиков. По мнению Бастрыкина, Моргенштерн* торгует наркотиками в соцсетях. Позднее музыканта также получил несколько штрафов за пропаганду запрещённых веществ. В мае Моргенштерн* был признан Министерством юстиции иноагентом. Позже музыкант оспорил данный статус в суде. Позднее стало известно, что суд оставил в силе решение Минюста.

Также несколькими неделями ранее стало известно, что Моргенштрен*, а также несколько других музыкантов из Уфы, в числе которых Земфира и Юрий Шевчук были внесены в список нежелательных исполнителей на территории РФ. Всего же данный список пополнили 30 исполнителей и музыкальных групп.

* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.

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