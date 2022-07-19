Рэпер из Уфы Моргенштерн* заявил о намерении вернуться в Россию

При этом Моргенштерн* подчеркнул, что вечеринка с его участием всё же состоится по его возвращении на территорию России. Стоит также отметить, что о своём желании вернуться в Россию музыкант заявлял и ранее, добавив при этом, что в списке мест, которые он хотел бы посетить на Родине есть и башкирская столица, где тот провёл свои юные годы.