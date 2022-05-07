Минюст признал Моргенштерна* иноагентом

Минюст признал Моргенштерна* иноагентом
Минюст признал Моргенштерна* иноагентом
Вчера, 09:52ПолитикаНаталья БалыковаФото: соцсети
Ведомство включило рэпера в список физлиц, которые занимаются политической деятельностью, следует из опубликованного на официальном сайте Минюста реестра.

Причиной для этого стало получение средств от израильской компании Yoola Labs Ltd. Кроме того, финансирование Моргенштерну* поступало и с Украины.

Комментируя это решение в своем телеграм-канале, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Моргенштерн* «очернял наш Великий Праздник и ставил под сомнение победу русского народа над нацизмом», «сеял насилие, грязь и зло, и тянул в эту бездну за собой тысячи детей и подростков».

В свою очередь, адвокат музыканта Сергей Жорин считает действия Минюста необоснованными. Он заявил, что на таких же основаниях, как были предъявлены рэперу, иноагентом может быть признан любой блогер, который монетизирует свой интернет-канал. Решение будет обжаловано, сообщил юрист. Пока же посты Моргенштерна* станут длиннее на несколько предложений, заключил он.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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