«Салават Юлаев» справился с «Адмиралом», но уфимцы далеки от пика формы

Не будем повторять сказанное в адрес финна из прошлых текстов. Еще один маркер того, насколько поблек Харти — его отсутствие практически не ощущается на площадке. Разве что стало меньше входов в атаку справа от первого звена. Сильно лучше, впрочем, тоже не стало, но таковой цели не ставилось.