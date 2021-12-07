«Салават Юлаев» справился с «Адмиралом», но уфимцы далеки от пика формы

«Чистый хоккей» — сезонный слоган клуба — формально не отменен. Но теперь акценты смещены на, например, грядущую новогоднюю акцию «Мишкопад» и мероприятия в рамках празднования 60-летия. Ключевая причина — непредвиденные траты. Лишнего миллиона у клуба нет.
Инициатива изначально задумывалась не как разовое событие и даже не как история на сезон — более экологичный подход планировалось внедрить раз и навсегда. Но на стадионе не прижились даже урны для раздельного сбора мусора.
Хотя успели собрать более 600 кг вторсырья, многие лампочки заменили на энергосберегающие, в меньших масштабах продолжается раздельный сбор отходов. Были планы по эко-просвещению, мероприятиям с хоккеистами, было желание произвести джерси из переработанного пластика.
Жаль, что задумка не удалась — начинание было отличное. Возможно, однажды в обществе будет меньше скепсиса и больше осознанности, а «СЮ» сможет позволить себе все задуманное. До сих пор элементарная забота об окружающей среде остается личным долгом каждого из нас.
Теему отправили на отдельные тренировки, решив дать отдохнуть на время матча с «Адмиралом». Наставник «юлаевцев» Томи Ламса на пресс-конференции подчеркнул, что речи об обмене многолетнего лидера команды нет, и Харти вернется сильнее, чем прежде.
Томи подтвердил полученную нами ранее информацию о том, что Хартикайнен тренируется самостоятельно. Это к лучшему. Теему — особенный для уфимского хоккея игрок и команда в нем нуждается. Разумно, что ему помогают.
Не будем повторять сказанное в адрес финна из прошлых текстов. Еще один маркер того, насколько поблек Харти — его отсутствие практически не ощущается на площадке. Разве что стало меньше входов в атаку справа от первого звена. Сильно лучше, впрочем, тоже не стало, но таковой цели не ставилось.
Если заглядывать далеко — сейчас решается вопрос о будущем номера 70 в башкирском клубе. Даже если не смотреть на закрывающееся трансферное окно, это большой вопрос — предлагать ли финну новый контракт весной. Прямо сейчас легенда клуба его не заслуживает.
Его снова используют как замещающего Харти. С одной стороны, это комплимент — всем приятно, что тебя видят игроком уровня топ-6. Не будем забывать, что его подняли в топ-линию из второго звена, где он сменял Сергея Шмелева (номер 93 вернулся к Кадейкину и Кулемину).
С другой — после вспышки результативности Виктор больше не отмечался очками и в понедельник не соответствовал уровню двух ведущих звеньев: Тихонов выиграл лишь 3 из 7 вбрасываний, удалился, не бросал, но ключевое — допустил голевую ошибку в большинстве. Первая спецбригада снова пропустила.
Один плохой матч не перечеркивает недавних успехов нападающего и мир и не делится на черное и белое — этот матч поднимает вопрос о том, как на самом деле лучше задействовать «десятку» Уфы. Пока никто не влился в первое звено лучше Хартикайнена — даже нынешнего.
Любопытно было бы посмотреть на тройку Амиров — Тихонов — Башкиров. Это сочетание видится очень быстрым, им посильно как «копать пятак», так и изобретать, Амиров даст бросок, Башкиров универсален, Тихонов будет делиться опытом и выходить на «точку».
20-летний крайний нападающий Родион Амиров сыграл на уровне КХЛ впервые с 29 сентября. Долгое время драфтованного «Торонто» под общим 15-м номером форварда мучала летняя травма — даже приходилось лечиться в Европе.
В конце ноября самого улыбчивого игрока команды отправили набирать форму в ВХЛ — после игры с московским «Динамо» Ламса говорил, что по плану надо было сыграть три матча.
В «Торосе» молодой хоккеист не блистал, хотя ему даже доверяли розыгрыш большинства. Как он объяснил сам, первое время вообще с трудом ориентировался — настолько отвык от хоккея. Неудавшийся буллит казанскому «Барсу» вызвал в Твиттере панику у фанов «Мэйпл Лифс».
Против Владивостока Амирову доверили сыграть всего две смены общим хронометражем 68 секунд. Главный тренер максимально осторожно вводил его в состав и не выпускал его на лед при скользком счете и в неравных или неполных составах.
«Не замерзнуть» — шутил на пресс-подходе защитник Андрей Зубарев на вопрос Родиону о том, что от него хотел тренерский штаб. В самом деле, замерзнуть на «Уфа-Арене» легко даже на трибунах. Но зато хотя бы качество ледовой заливки стало лучше.
На первую смену номер 27 вышел за 10:56 до окончания первой двадцатиминутки. Было вбрасывание в зоне «юлаевцев». Партнерами форварда выступила вся вторая тройка и защитник Павел Коледов.
Большую часть смены герой пункта действительно провел скорее в роли левого защитника (ибо заменял Михаила Науменкова): попытался провести силовой в своей зоне, в атаке попробовал на правом фланге совершить отбор, но шайбы так и не коснулся.
Зато вторая смена, примерно за 70 секунд до перерыва, стала успешной. Почти вся вошла в видео ниже: давление за чужими воротами, подбор, попытка сделать пас под бросок, удачный рикошет, голевое попадание Сергея Шмелева (за 9 игр первое).
Уже этим вечером «Салавату» предстоит игра против «Сочи» — набравшей ход команды одиозного тренера Андрея Назарова, в которой достаточно молодежи и которая весьма успешна в первых периодах. С таким оппонентом логично использовать больше резервистов. Вероятно, Амиров сыграет больше.
Никто не будет запускать салют в честь победы над безнадежным аутсайдером, сменившим трех тренеров с лета. Я лично не понимаю, зачем «Адмирал» торопился вернуться в КХЛ. Команда формировалась на ходу и во многом — из игроков ВХЛ и тех, кто стало не нужен в других командах. Результат налицо (точнее, на дне).
664 дня назад, когда «моряки» гостили в столице Башкирии в последний раз, контекст был совсем иным. Тот «Салават» трясло по ходу зимы, был риск не попасть в топ-8 и мы даже говорили, что четыре очных встречи соперников — мини-плей-офф.
В итоге тот «Адмирал» все-таки не добрался до кубковой зоны (внезапно всех претендентов растолкал «Нефтехимик»), однако даже доковидной эпохи состав не оставил бы камня на камне от этого.
Это все сейчас даже не в обиду болельщикам «бело-золотых». Более того, с учетом всего описанного провести две достаточно равные и сложные встречи с Уфой — комплимент для «Адмирала». А «Салавату» сейчас нужна хоть какая-нибудь, но победа.
Можно вспомнить безбросковую «позиционку» в конце первого периода против молодых, чуть более «сытную» на 48-й минуте против второй тройки, непрошедший пас на дальнюю штангу на 24-й минуте. Места для подвига Александру Шарыченкову не оставили.
Дальневосточники запомнились настырным прессингом и приличными скоростями, но скиллза совсем нет — доходило до того, что в меньшинстве во втором периоде (первый фол Гранлунда) уфимская спецбригада даже контратаковала с пасом на ход.
Ни по какой статистике у «юлаевцев» нет крупного преимущества, две игры кряду мы наблюдаем, как падает бросковая активность после первой половины встречи (что снова заставляет говорить о функциональных проблемах).
|СЮ
|Адмирал
|Δ
|Corsi for (CF)
|59
|43
|16
|CF, %
|57,84%
|42,16%
|15,69%
|Голы 5 на 5
|2
|0
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|19
|15
|4
|PDO, %
|110,53%
|89,47%
|21,05%
|Броски мимо створа
|29
|24
|5
|БВ вообще
|29
|24
|5
|Доля БВ в общем числе бросков
|50,00%
|50,00%
|0,00%
|БВ за минуту в атаке
|2,81
|2,76
|0,05
|Блокшоты за минуту в защите
|1,15
|1,74
|-0,60
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|2
|1
|1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|2
|-1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|1
|0
|БВ первой тройки
|9
|7
|2
|БВ защитников
|5
|5
|0
|Пробросы 5 на 5
|3
|2
|1
|ВВбр после пробросов
|2
|3
|-1
|Вход 5 на 5
|16
|16
|0
|Брак при входе 5 на 5
|20
|15
|5
|Эффективные попытки входа, %
|44,44%
|51,61%
|-7,17%
|Вброс 5 на 5
|4
|1
|3
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|17
|-11
|Эффективные попытки вброса, %
|40,00%
|5,56%
|34,44%
|Использование входа 5 на 5, %
|78,26%
|63,27%
|15,00%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|26
|20
|6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|61
|59
|2
|Эффективные смены в атаке, %
|42,62%
|33,90%
|8,72%
|Вход 5 на 5 с БВ
|9
|8
|1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|25,00%
|25,81%
|-0,81%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|0
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|10,00%
|1,00%
|9,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|10
|9
|1
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|11,49%
|11,39%
|0,10%
И ладно бы только статистика, она не более и не менее, чем иллюстрация и пища для ума (как математик вам говорю — не опирайтесь только на числа). Ведь и в содержании мы видели в целом знакомые вещи:
И это при том, что в конце матча гости практически дарили «юлаевцам» возможности поспокойнее и поувереннее записать в свой баланс два очка: удалились за выброс шайбы на 51-й минуте, на 55-й вратарь сделал эпическую подножку на выходе из ворот, отправив в полет Кадейкина (отомстил голом в пустые).
При всем уважении к «Адмиралу», это не тот соперник, с которым круто биться на равных. Сейчас у «Салавата» такая ситуация, что публику удовлетворит только мощный победный отрезок. Люди хотят большего и их легко понять. Не ок, когда самое веселое в матче - силовой Зубарева.
В пользу уфимцев играет календарь — после игры с «Сочи» будет четыре дня перерыва перед «Зеленым дерби» в Казани с «Ак Барсом» 12 декабря, затем — пауза на Кубок Первого канала. Теоретически, к Новому году «Салават» способен подойти в оптимальных физических кондициях.