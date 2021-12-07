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«Салават Юлаев» справился с «Адмиралом», но уфимцы далеки от пика формы

7 декабря 2021, 04:19
Фото: «Салават Юлаев»
Фактическая отмена эко-инициативы клуба, успешное (но короткое) возвращение Амирова, слабый матч Тихонова и вывод из состава Хартикайнена — в материале Mkset.

«Салават Юлаев» свернул эко-инициативу. Это оказалось слишком дорого для клуба

«Чистый хоккей» — сезонный слоган клуба — формально не отменен. Но теперь акценты смещены на, например, грядущую новогоднюю акцию «Мишкопад» и мероприятия в рамках празднования 60-летия. Ключевая причина — непредвиденные траты. Лишнего миллиона у клуба нет.

Инициатива изначально задумывалась не как разовое событие и даже не как история на сезон — более экологичный подход планировалось внедрить раз и навсегда. Но на стадионе не прижились даже урны для раздельного сбора мусора.

Хотя успели собрать более 600 кг вторсырья, многие лампочки заменили на энергосберегающие, в меньших масштабах продолжается раздельный сбор отходов. Были планы по эко-просвещению, мероприятиям с хоккеистами, было желание произвести джерси из переработанного пластика.

Фото: «Салават Юлаев»

Жаль, что задумка не удалась — начинание было отличное. Возможно, однажды в обществе будет меньше скепсиса и больше осознанности, а «СЮ» сможет позволить себе все задуманное. До сих пор элементарная забота об окружающей среде остается личным долгом каждого из нас.

Хартикайнен не попал в состав. Но его отсутствие даже не ощущается

Теему отправили на отдельные тренировки, решив дать отдохнуть на время матча с «Адмиралом». Наставник «юлаевцев» Томи Ламса на пресс-конференции подчеркнул, что речи об обмене многолетнего лидера команды нет, и Харти вернется сильнее, чем прежде.

Томи подтвердил полученную нами ранее информацию о том, что Хартикайнен тренируется самостоятельно. Это к лучшему. Теему — особенный для уфимского хоккея игрок и команда в нем нуждается. Разумно, что ему помогают.

Не будем повторять сказанное в адрес финна из прошлых текстов. Еще один маркер того, насколько поблек Харти — его отсутствие практически не ощущается на площадке. Разве что стало меньше входов в атаку справа от первого звена. Сильно лучше, впрочем, тоже не стало, но таковой цели не ставилось.

Если заглядывать далеко — сейчас решается вопрос о будущем номера 70 в башкирском клубе. Даже если не смотреть на закрывающееся трансферное окно, это большой вопрос — предлагать ли финну новый контракт весной. Прямо сейчас легенда клуба его не заслуживает.

Тихонов провел неважный матч. Для него никак не найдется подходящая тройка

Его снова используют как замещающего Харти. С одной стороны, это комплимент — всем приятно, что тебя видят игроком уровня топ-6. Не будем забывать, что его подняли в топ-линию из второго звена, где он сменял Сергея Шмелева (номер 93 вернулся к Кадейкину и Кулемину).

С другой — после вспышки результативности Виктор больше не отмечался очками и в понедельник не соответствовал уровню двух ведущих звеньев: Тихонов выиграл лишь 3 из 7 вбрасываний, удалился, не бросал, но ключевое — допустил голевую ошибку в большинстве. Первая спецбригада снова пропустила.

Один плохой матч не перечеркивает недавних успехов нападающего и мир и не делится на черное и белое — этот матч поднимает вопрос о том, как на самом деле лучше задействовать «десятку» Уфы. Пока никто не влился в первое звено лучше Хартикайнена — даже нынешнего.

Любопытно было бы посмотреть на тройку Амиров — Тихонов — Башкиров. Это сочетание видится очень быстрым, им посильно как «копать пятак», так и изобретать, Амиров даст бросок, Башкиров универсален, Тихонов будет делиться опытом и выходить на «точку».

Фото: «Салават Юлаев»

Амиров вернулся с голевой передачей. Но после нее не играл

20-летний крайний нападающий Родион Амиров сыграл на уровне КХЛ впервые с 29 сентября. Долгое время драфтованного «Торонто» под общим 15-м номером форварда мучала летняя травма — даже приходилось лечиться в Европе.

В конце ноября самого улыбчивого игрока команды отправили набирать форму в ВХЛ — после игры с московским «Динамо» Ламса говорил, что по плану надо было сыграть три матча.

В «Торосе» молодой хоккеист не блистал, хотя ему даже доверяли розыгрыш большинства. Как он объяснил сам, первое время вообще с трудом ориентировался — настолько отвык от хоккея. Неудавшийся буллит казанскому «Барсу» вызвал в Твиттере панику у фанов «Мэйпл Лифс».

Против Владивостока Амирову доверили сыграть всего две смены общим хронометражем 68 секунд. Главный тренер максимально осторожно вводил его в состав и не выпускал его на лед при скользком счете и в неравных или неполных составах.

«Не замерзнуть» — шутил на пресс-подходе защитник Андрей Зубарев на вопрос Родиону о том, что от него хотел тренерский штаб. В самом деле, замерзнуть на «Уфа-Арене» легко даже на трибунах. Но зато хотя бы качество ледовой заливки стало лучше.

На первую смену номер 27 вышел за 10:56 до окончания первой двадцатиминутки. Было вбрасывание в зоне «юлаевцев». Партнерами форварда выступила вся вторая тройка и защитник Павел Коледов.

Фото: «Салават Юлаев»

Большую часть смены герой пункта действительно провел скорее в роли левого защитника (ибо заменял Михаила Науменкова): попытался провести силовой в своей зоне, в атаке попробовал на правом фланге совершить отбор, но шайбы так и не коснулся.

Зато вторая смена, примерно за 70 секунд до перерыва, стала успешной. Почти вся вошла в видео ниже: давление за чужими воротами, подбор, попытка сделать пас под бросок, удачный рикошет, голевое попадание Сергея Шмелева (за 9 игр первое).

Уже этим вечером «Салавату» предстоит игра против «Сочи» — набравшей ход команды одиозного тренера Андрея Назарова, в которой достаточно молодежи и которая весьма успешна в первых периодах. С таким оппонентом логично использовать больше резервистов. Вероятно, Амиров сыграет больше.

«Салавату» есть, куда расти. Сыграть на равных с «Адмиралом» — не предел мечтаний

Никто не будет запускать салют в честь победы над безнадежным аутсайдером, сменившим трех тренеров с лета. Я лично не понимаю, зачем «Адмирал» торопился вернуться в КХЛ. Команда формировалась на ходу и во многом — из игроков ВХЛ и тех, кто стало не нужен в других командах. Результат налицо (точнее, на дне).

664 дня назад, когда «моряки» гостили в столице Башкирии в последний раз, контекст был совсем иным. Тот «Салават» трясло по ходу зимы, был риск не попасть в топ-8 и мы даже говорили, что четыре очных встречи соперников — мини-плей-офф.

Фото: «Салават Юлаев»

В итоге тот «Адмирал» все-таки не добрался до кубковой зоны (внезапно всех претендентов растолкал «Нефтехимик»), однако даже доковидной эпохи состав не оставил бы камня на камне от этого.

Это все сейчас даже не в обиду болельщикам «бело-золотых». Более того, с учетом всего описанного провести две достаточно равные и сложные встречи с Уфой — комплимент для «Адмирала». А «Салавату» сейчас нужна хоть какая-нибудь, но победа.

Можно вспомнить безбросковую «позиционку» в конце первого периода против молодых, чуть более «сытную» на 48-й минуте против второй тройки, непрошедший пас на дальнюю штангу на 24-й минуте. Места для подвига Александру Шарыченкову не оставили.

Фото: «Салават Юлаев»

Дальневосточники запомнились настырным прессингом и приличными скоростями, но скиллза совсем нет — доходило до того, что в меньшинстве во втором периоде (первый фол Гранлунда) уфимская спецбригада даже контратаковала с пасом на ход.

Ни по какой статистике у «юлаевцев» нет крупного преимущества, две игры кряду мы наблюдаем, как падает бросковая активность после первой половины встречи (что снова заставляет говорить о функциональных проблемах).

СЮ Адмирал Δ
Corsi for (CF) 59 43 16
CF, % 57,84% 42,16% 15,69%
Голы 5 на 5 2 0 2
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 19 15 4
PDO, % 110,53% 89,47% 21,05%
Броски мимо створа 29 24 5
БВ вообще 29 24 5
Доля БВ в общем числе бросков 50,00% 50,00% 0,00%
БВ за минуту в атаке 2,81 2,76 0,05
Блокшоты за минуту в защите 1,15 1,74 -0,60
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 2 1 1
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 1 2 -1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1 0
БВ первой тройки 9 7 2
БВ защитников 5 5 0
Пробросы 5 на 5 3 2 1
ВВбр после пробросов 2 3 -1
Вход 5 на 5 16 16 0
Брак при входе 5 на 5 20 15 5
Эффективные попытки входа, % 44,44% 51,61% -7,17%
Вброс 5 на 5 4 1 3
Брак при вбросе 5 на 5 6 17 -11
Эффективные попытки вброса, % 40,00% 5,56% 34,44%
Использование входа 5 на 5, % 78,26% 63,27% 15,00%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 26 20 6
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 61 59 2
Эффективные смены в атаке, % 42,62% 33,90% 8,72%
Вход 5 на 5 с БВ 9 8 1
Вход 5 на 5 с БВ, % 25,00% 25,81% -0,81%
Вброс 5 на 5 с БВ 1 0 1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 10,00% 1,00% 9,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 10 9 1
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,49% 11,39% 0,10%

И ладно бы только статистика, она не более и не менее, чем иллюстрация и пища для ума (как математик вам говорю — не опирайтесь только на числа). Ведь и в содержании мы видели в целом знакомые вещи:

  • ненужные удаления: например, Гранлунд оставил команду без большинства при скользком счете, Плэтт тоже фолил в атаке,
  • Маннинен и Гранлунд наконец забросили, но первый сделал это 6 на 4, а второй добавил к голу четыре штрафные минуты,
  • уже названная голевая ошибка лидеров,
  • много сумбура, плохой вход, неточные передачи, спад бросковой активности,
  • мало реальных моментов, мало затяжных позиционных атак (какое-то подобие на 33-й минуте от первого звена),
  • более или менее стабильно лишь второе звено (первый и последний голы, хороший шанс Кадейкина на 22-й минуте после поперечного паса Шмелева).

И это при том, что в конце матча гости практически дарили «юлаевцам» возможности поспокойнее и поувереннее записать в свой баланс два очка: удалились за выброс шайбы на 51-й минуте, на 55-й вратарь сделал эпическую подножку на выходе из ворот, отправив в полет Кадейкина (отомстил голом в пустые).

При всем уважении к «Адмиралу», это не тот соперник, с которым круто биться на равных. Сейчас у «Салавата» такая ситуация, что публику удовлетворит только мощный победный отрезок. Люди хотят большего и их легко понять. Не ок, когда самое веселое в матче - силовой Зубарева.

В пользу уфимцев играет календарь — после игры с «Сочи» будет четыре дня перерыва перед «Зеленым дерби» в Казани с «Ак Барсом» 12 декабря, затем — пауза на Кубок Первого канала. Теоретически, к Новому году «Салават» способен подойти в оптимальных физических кондициях.

Следующий матч: 7 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Сочи». БСТ, KHL, KHL Prime

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