Башкиров забрасывает «по-бобровски» во Владивостоке. «СЮ» прервал серию поражений

Конечно, все игроки переносят это по-разному, это сказывается: один хоккеист может войти в зону атаки, но так и застрять там у борта или на линии, потому что поддержки нет. «Химия» между партнерами просто так не улетучится, едва ли и тренеры внезапно потребовали других схем.