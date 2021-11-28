Курьезный гол «Амура», Харти в третьем звене. «Салават» проиграл четвертый матч кряду

«Амур» при этом не особенно «сушил» игру. Да, они заблокировали 19 бросков, да, здорово сыграл Аликин, да больше четырех минута разница по времени в нападении. Но в целом не было такого, что они терпят в своей зоне пол-матча. Иначе бы не было таких четких стандартов и качества в начале атак.