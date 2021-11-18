Восстановление после ковида может затянуться на длительное время, поэтому важно помочь организму справиться с последствиями болезни.
О том, как прийти в себя после коронавируса и укрепить здоровье, расскажут врачи и медицинские эксперты.
Специалисты объясняют, что потеря обоняния связана либо с повреждением обонятельного эпителия либо с изменениями в головном мозге под воздействием вируса.
Обнадеживает, что вне зависимости от формы заболевания и от вида нарушения обоняния нюх в 85% случаев восстанавливается самостоятельно в течение 8-14 дней. Но есть и случаи, когда нарушения обоняния сохранялись несколько месяцев. В таких ситуациях обонятельным рецепторам нужна помощь.
Завотделом биомедицинских технологий ФГБУ НМИЦ Минздрава Ильмира Гильмутдинова:
«Самый простой и доступный из лайфхаков — промывание носа солевым раствором. Готовые солевые растворы можно приобрести в аптеке. Это „Долфин“, „Аквамарис“, „Аквалор“. Можно сделать раствор дома: на литр теплой воды добавить столовую ложку поваренной или морской соли».
Эксперты рекомендуют заново «учить» мозг распознавать запахи. Для этого необходимо подносить к носу и вдыхать стойкие ароматы — например, аромамасла с розой, эвкалиптом, кофе, гвоздикой.
В отдельных случаях может понадобиться медикаментозное лечение с применением спреев на гормональной основе. Но эти препараты должны назначаться строго врачом.
После ковида легкие восстанавливаются медленно. Длительное время пациент может чувствовать такие неприятные симптомы, как одышку, кашель, нехватку воздуха. Однако ткани в легких способны к самовосстановлению, поэтому отчаиваться не стоит.
Советы экспертов НИИ пульмонологии РФ для восстановления легких в постковидный период:
После болезни врачи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение, больше двигаться.
Около четверти переболевших ковидом страдают от выпадения волос. Этот процесс сложно предупредить и контролировать, но он типичен для всех инфекций, которые сопровождаются высокой температурой, снижением иммунитета, а также приемом сильных препаратов.
Это временное состояние, и на месте выпавших волос вскоре отрастут новые. Выпадение начинается не сразу, а обычно через 2-3 месяца после выздоровления, и это время нужно потратить на подготовку к росту новых волос.
Как помочь волосам восстановиться, советует дерматолог-трихолог Дариана Желябовская:
Если вам кажется, что волос выпадает слишком много, то обратитесь к трихологу. Врач может назначить дополнительный прием витаминов и физиопроцедуры для стимуляции роста волос.
Коронавирус при попадании в организм разрушает клетки печени и ее сосудов, из-за чего развивается воспалительный процесс. Да и само лечение ковида связано с серьезной нагрузкой на печень, поскольку многие из назначаемых препаратов гепатотоксичны.
Укрепить здоровье печени за пару недель не получится. На ее восстановление понадобится несколько месяцев, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме.
Врач-гепатолог Сергей Вялов дал рекомендации по восстановлению печени:
Медики советуют в восстановительный период пропить один из препаратов на основе урсодезоксихолевой кислоты («Урсофальк», «Урсосан»). Они не только помогают работе печени, но и снижают уровень плохого холестерина и благотворно влияют на состояние легких.
После перенесенного коронавируса дисбактериоза не избежать. Полезные бактерии в кишечнике вытесняются патогенными микроорганизмами, от чего в первую очередь страдает иммунитет. Естественное восстановление микрофлоры может занять от 1,5 до 6 месяцев.
В лечении дисбактериоза врач-диетолог Альбина Комиссарова предлагает следующую тактику:
Также для восстановления кишечника может понадобиться прием дополнительных добавок: витаминов или протеинов. Этот вопрос нужно обязательно согласовать с врачом.
Нарушения когнитивных функций — частое последствие коронавируса. Со временем они восстанавливаются, но чтобы ускорить процесс, необходимо помочь мозгу.
Врач-терапевт Елена Черненко дала несколько советов по восстановлению памяти:
Пожилым пациентам советуют при снижении когнитивных функций обратиться за консультацией к специалисту.
К основным нарушениям нервной системы после перенесенного ковида относят повышенный уровень тревожности, апатию, депрессии, астению, частые перепады настроения и даже панические атаки.
Восстановление нервной системы имеет несколько направлений, среди которых врачи выделяют поведенческие, физические и медикаментозные.
Рекомендации руководителя центра медицинской реабилитации Виталия Ковальчука:
При серьезных неврологических симптомах — сильных головных болях, проблемах с речью, головокружениях, треморе, нарушениях чувствительности — обязательно нужно обратиться к врачу.
Врачи называют важными моментами в реабилитации ковида физическую активность, диету и соблюдение здорового образа жизни.
Как быстро восстановиться после ковида, рассказала заведующая отделением профилактики и реабилитации Ольга Пашкова:
При отсутствии положительной динамики в ходе восстановления медики советуют обратиться к специалистам. Особенно это важно, если после болезни длительное время сохраняется слабость, отмечаются нарушения сердечной деятельности, депрессия. В этих ситуациях самолечение может быть опасным.