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Восстановление организма после ковида

18 ноября 2021, 04:35
Фото: pixabay.com
Как восстановиться после ковида?
Многие переболевшие коронавирусом отмечают после выздоровления неприятные симптомы постковидного синдрома: одышку, снижение памяти, чувство усталости, выпадение волос, отсутствие обоняния, проблемы с ЖКТ.

Восстановление после ковида может затянуться на длительное время, поэтому важно помочь организму справиться с последствиями болезни.

О том, как прийти в себя после коронавируса и укрепить здоровье, расскажут врачи и медицинские эксперты.

Как восстановить обоняние после ковида?

Специалисты объясняют, что потеря обоняния связана либо с повреждением обонятельного эпителия либо с изменениями в головном мозге под воздействием вируса.

Обнадеживает, что вне зависимости от формы заболевания и от вида нарушения обоняния нюх в 85% случаев восстанавливается самостоятельно в течение 8-14 дней. Но есть и случаи, когда нарушения обоняния сохранялись несколько месяцев. В таких ситуациях обонятельным рецепторам нужна помощь.

Завотделом биомедицинских технологий ФГБУ НМИЦ Минздрава Ильмира Гильмутдинова:

«Самый простой и доступный из лайфхаков — промывание носа солевым раствором. Готовые солевые растворы можно приобрести в аптеке. Это „Долфин“, „Аквамарис“, „Аквалор“. Можно сделать раствор дома: на литр теплой воды добавить столовую ложку поваренной или морской соли».

Эксперты рекомендуют заново «учить» мозг распознавать запахи. Для этого необходимо подносить к носу и вдыхать стойкие ароматы — например, аромамасла с розой, эвкалиптом, кофе, гвоздикой.

В отдельных случаях может понадобиться медикаментозное лечение с применением спреев на гормональной основе. Но эти препараты должны назначаться строго врачом.

Как восстановить легкие после COVID-19?

После ковида легкие восстанавливаются медленно. Длительное время пациент может чувствовать такие неприятные симптомы, как одышку, кашель, нехватку воздуха. Однако ткани в легких способны к самовосстановлению, поэтому отчаиваться не стоит.

Как восстановить легкие после ковида?
Фото: pixabay.com

Советы экспертов НИИ пульмонологии РФ для восстановления легких в постковидный период:

  1. Правильное питание и витамины. В рационе должны присутствовать продукты с омега-3 жирными кислотами. Полезны витамины В3, D3, А. Никаких диет — рацион должен быть насыщен белками, витаминами, микроэлементами.
  2. Умеренные физические нагрузки. Ученые подчеркивают, что гимнастика, ходьба и другие несложные физические упражнения особенно важны в первые 6-8 недель после выздоровления. Они помогут насытить организм кислородом.
  3. Дыхательные упражнения. Можно практиковать дыхание грудное и брюшное, метод Бутейко.

После болезни врачи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе, проветривать помещение, больше двигаться.

Как восстановить волосы после ковида?

Около четверти переболевших ковидом страдают от выпадения волос. Этот процесс сложно предупредить и контролировать, но он типичен для всех инфекций, которые сопровождаются высокой температурой, снижением иммунитета, а также приемом сильных препаратов.

Это временное состояние, и на месте выпавших волос вскоре отрастут новые. Выпадение начинается не сразу, а обычно через 2-3 месяца после выздоровления, и это время нужно потратить на подготовку к росту новых волос.

Как помочь волосам восстановиться, советует дерматолог-трихолог Дариана Желябовская:

  1. Сбалансируйте питание. Еда должна содержать достаточно белка и витаминов.
  2. Занимайтесь физической активностью. Питание волосяным луковицам доставляет кровь, поэтому займитесь энергичной ходьбой либо другими аэробными нагрузками.
  3. Пропейте витамины с содержанием железа, меди, цинка, витаминов группы В.
  4. Относитесь к волосам бережно: не окрашивайте их, откажитесь от ежедневной горячей укладки, фена, не делайте тугих хвостиков.
  5. Пользуйтесь только натуральными средствами для волос на основе эфирных масел и природных компонентов.

Если вам кажется, что волос выпадает слишком много, то обратитесь к трихологу. Врач может назначить дополнительный прием витаминов и физиопроцедуры для стимуляции роста волос.

Как восстановить печень после ковида?

Коронавирус при попадании в организм разрушает клетки печени и ее сосудов, из-за чего развивается воспалительный процесс. Да и само лечение ковида связано с серьезной нагрузкой на печень, поскольку многие из назначаемых препаратов гепатотоксичны.

Укрепить здоровье печени за пару недель не получится. На ее восстановление понадобится несколько месяцев, особенно если болезнь протекала в тяжелой форме.

Врач-гепатолог Сергей Вялов дал рекомендации по восстановлению печени:

  1. Нормализовать вес — лишние килограммы губительны для печени.
  2. Изменить питание: снизить потребление мучного, жирного, сладкого. Есть больше белка: яйца, мясо, рыбу, нежирный творог, бобовые.
  3. Повысить физическую активность. Заниматься спортом нужно не менее получаса в день.
  4. Исключить алкоголь, и в первую очередь пиво и шампанское.
  5. Принимать гепатопротекторы (не менее полугода): «Эссенциале форте», «Карсил», «Гептрал».

Медики советуют в восстановительный период пропить один из препаратов на основе урсодезоксихолевой кислоты («Урсофальк», «Урсосан»). Они не только помогают работе печени, но и снижают уровень плохого холестерина и благотворно влияют на состояние легких.

Как восстановить печень?
Фото: pixabay.com

Как восстановить микрофлору кишечника после ковида?

После перенесенного коронавируса дисбактериоза не избежать. Полезные бактерии в кишечнике вытесняются патогенными микроорганизмами, от чего в первую очередь страдает иммунитет. Естественное восстановление микрофлоры может занять от 1,5 до 6 месяцев.

В лечении дисбактериоза врач-диетолог Альбина Комиссарова предлагает следующую тактику:

  1. Диета. Питаться нужно понемногу, но часто. Важно отдать предпочтение белковой пище: яйцам, рыбе, бобовым, мясу, кисломолочным продуктам, квашеной капусте.
  2. Пробиотики. Уничтожить патогенные микроорганизмы и оставить «хорошие» помогут пробиотики: «Лактомир», «Нормофлорин», «Лактобактерин».
  3. Детоксикация кишечника. В этом помогут пребиотики: «Наринацин», «Лактулоза», «Стимбифид».

Также для восстановления кишечника может понадобиться прием дополнительных добавок: витаминов или протеинов. Этот вопрос нужно обязательно согласовать с врачом.

Как восстановить память после ковида?

Нарушения когнитивных функций — частое последствие коронавируса. Со временем они восстанавливаются, но чтобы ускорить процесс, необходимо помочь мозгу.

Врач-терапевт Елена Черненко дала несколько советов по восстановлению памяти:

  1. Аэробные нагрузки: скандинавская ходьба, бег, велотренировки. В день достаточно заниматься по 30 минут, чтобы стимулировать рост новых нейронов и улучшить пространственную и краткосрочную память.
  2. Ориентация в пространстве. Чаще гуляйте по неизвестным маршрутам, запоминайте названия улиц, номера домов, ландшафт.
  3. Тренировки мозга: разгадывание кроссвордов, головоломок, заучивание стихов, изучение иностранных языков, логические игры.

Пожилым пациентам советуют при снижении когнитивных функций обратиться за консультацией к специалисту.

Как восстановить нервную систему после ковида?

К основным нарушениям нервной системы после перенесенного ковида относят повышенный уровень тревожности, апатию, депрессии, астению, частые перепады настроения и даже панические атаки.

Восстановление нервной системы имеет несколько направлений, среди которых врачи выделяют поведенческие, физические и медикаментозные.

Рекомендации руководителя центра медицинской реабилитации Виталия Ковальчука:

  1. Поведенческие меры: оптимальный режим труда и отдыха, смена обстановки, диета (больше продуктов с содержанием витаминов группы В, С, триптофана).
  2. Физические меры: дыхательные упражнения, йога, плавание, ходьба.
  3. Медикаментозная терапия: седативные препараты на растительной основе («Тенотен»), ноотропы («Ноопепт»), вегетостабилизаторы («Папазол»). Все лекарства назначаются по показаниям и только врачом.

При серьезных неврологических симптомах — сильных головных болях, проблемах с речью, головокружениях, треморе, нарушениях чувствительности — обязательно нужно обратиться к врачу.

Как восстановить нервную систему после ковида?
Фото: pixabay.com

Рекомендации врачей по восстановлению после COVID-19

Врачи называют важными моментами в реабилитации ковида физическую активность, диету и соблюдение здорового образа жизни.

Как быстро восстановиться после ковида, рассказала заведующая отделением профилактики и реабилитации Ольга Пашкова:

  1. Правильное питание. Снижаем потребление сахара, риса, мучного, картофеля, пальмового масла, фаст-фуда, колбасных изделий. Больше нужно есть рыбы, фруктов, овощей, гречки, зелени, овсянки, кисломолочных продуктов, добавлять в пищу льняное и оливковое масло.
  2. Дыхательная гимнастика: метод Бутейко, упражнения по Стрельниковой, дыхательная йога.
  3. Прием витаминов. Желательно пропить поливитаминные комплексы с содержанием витаминов группы В, С, Е, А, D, цинка, магния, селена.
  4. Спорт. Умеренные физические нагрузки: ходьба на месте, прогулки на свежем воздухе, бег трусцой, велопрогулки.

При отсутствии положительной динамики в ходе восстановления медики советуют обратиться к специалистам. Особенно это важно, если после болезни длительное время сохраняется слабость, отмечаются нарушения сердечной деятельности, депрессия. В этих ситуациях самолечение может быть опасным.

#Новости#Восстановление#Медицина#Иммунитет#Здоровье#Лекарства#Ковид#Коронавирус#Ольга Земскова#Общество
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