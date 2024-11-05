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Ольга Земскова

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Август 2023
Омский пример: как новое руководство выводит регион в локомотивы Сибири
23 августа 2023, 07:55
Ноябрь 2022
Эксперты РЭО создали виртуальный тур для изучения мусорных полигонов
30 ноября 2022, 18:27
Буцаев: Биржа ВМР теперь доступна на сайте РЭО
30 ноября 2022, 16:56
РЭО: На свалках ежегодно оказывается 955 000 тонн электронных отходов
30 ноября 2022, 15:57
Глава РЭО Буцаев: МГИМО присоединился к Консорциуму компании
29 ноября 2022, 16:07
РЭО: Свыше 20 инвесторов направят 17,6 млрд рублей в 8 экотехнопарков
28 ноября 2022, 16:35
РЭО: К 2030 году в два раза сократится объем мусора, отправляемого на полигоны ТКО
25 ноября 2022, 15:47
Глава РЭО Денис Буцаев: Прием заявок на «Зеленую премию» завершен
22 ноября 2022, 16:01
ППК "РЭО" организовала субботник
22 ноября 2022, 08:05
Совфед: в РФ одобрен закон об акцизе на сладкие напитки с июля следующего года
17 ноября 2022, 17:10
Макрон: Франция продолжит переговоры с РФ и Украиной
17 ноября 2022, 17:07
РЭО: Рекультивацией российских полигонов займется компания «Экотех»
17 ноября 2022, 14:29
РЭО направит в комплексы по обработке отходов в Калининграде 5,3 млрд рублей
16 ноября 2022, 16:54
РЭО: Экосбор в рамках концессий направят на мусороперерабатывающие заводы
15 ноября 2022, 17:44
Байден: США и Китай должны показать способность к преодолению разногласий
14 ноября 2022, 17:26
НКМЗ: гигант советского машиностроения, которому не было равных
11 ноября 2022, 17:14
В РФ за день в больницы попали 1165 пациентов с коронавирусом
10 ноября 2022, 18:47
В Минобороны Италии допускают возможность поддержки Украины вооружением
10 ноября 2022, 18:45
Швейцарские правозащитники подняли вопрос нарушения прав человека в Молдавии
10 ноября 2022, 18:26
Кудрин назвал санкционный режим в отношении РФ беспрецедентным
10 ноября 2022, 17:46

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