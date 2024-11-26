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Лекарства

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2024
Правила хранения лекарств рассказали врачи из Уфы
26 ноября, 07:42
В Башкирии выдают по ₽1500
12 ноября, 17:10
Онкобольную оставили без лекарств в Уфе
29 сентября, 03:44
Аспирин в быту: 12 неожиданных способов использования, которые вас удивят
26 сентября, 08:32
Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК
31 августа, 05:00
Инвалида оставили без лекарств в Башкирии
10 августа, 10:46
Ученые совершили прорыв: новый препарат защищает от ВИЧ на 100%
17 июля, 06:19
Ученые изобрели вакцину от всех видов рака
10 июня, 14:25
2023
В Башкирии выросли цены на ряд лекарственных препаратов
28 октября 2023, 10:26
Анальгин и корвалол: как дорожают лекарства в Башкирии?
Ценники меняются на глазах.
15 октября 2023, 04:52
В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
Данные статистики о ценах на медикаменты в аптеках республики обнародовал Башстат.
8 октября 2023, 09:54
Что происходит с ценами на лекарства в Башкирии
Подробности о динамике цен на популярные лекарства из аптек Башкирии сообщает портал «Продажи.РФ».
19 сентября 2023, 12:37
В Башкирии за неделю выросли цены на несколько видов лекарств
Данные об изменении стоимости лекарственных препаратов публикует Башстат.
2 сентября 2023, 13:00
2020
В Башкирии тяжелобольной ребенок остался из-за пандемии без лекарств
22 апреля 2020, 09:27
В России появится единый сквозной регистр бесплатно выдаваемых лекарств
Об этом сообщил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
15 января 2020, 10:04
Всех вылечат: Минздрав Башкирии уверен, что лекарствами обеспечены в полном объеме
Между тем, глава региона Радий Хабиров сказал, что «Любой звоночек о том, что где-то не хватает лекарств, должен рассматриваться как ЧП».
6 января 2020, 06:05
2019
В Башкирии пациенты на гемодиализе выступили против новой схемы получения лекарств
25 ноября 2019, 13:16
В Башкирии планируют построить центр орфанных заболеваний
16 октября 2019, 12:24
«Должно расцениваться как ЧП»: Хабиров дал оценку обеспечению лекарствам в Башкирии
7 октября 2019, 07:28
В Уфе возникли перебои с поставками жизненно важного лекарства
4 октября 2019, 09:26

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