Всех вылечат: Минздрав Башкирии уверен, что лекарствами обеспечены в полном объеме

Между тем, глава региона Радий Хабиров сказал, что «Любой звоночек о том, что где-то не хватает лекарств, должен рассматриваться как ЧП».