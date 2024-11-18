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Ковид

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2024
Ковидная статистика взлетела в Башкирии
18 ноября, 12:52
Фейковые ковидные прививки вычислили в Башкирии
10 октября, 06:58
Срочно. Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
7 октября, 13:48
COVID-19 перестали бояться в Уфе
6 октября, 07:54
Марбургская лихорадка сменит COVID-19
3 октября, 07:20
Новый штамм коронавируса завезли в Уфу ещё летом
25 сентября, 17:09
Уфимским школам угрожают карантины
10 сентября, 06:15
Ковидная статистика взлетела в Башкирии
3 сентября, 10:58
Жизни трех человек унесла смертельно-опасная инфекция в Башкирии
13 мая, 09:02
2023
Пандемия возвращается: возможен ли новый локдаун из-за коронавируса в Башкирии
Последние недели коронавирусная статистка вновь дает поводы для беспокойства. Количество заболевших ковидом стремительно растет.
17 ноября 2023, 09:00
В Башкирии общее число заболевших COVID-19 достигло 376 тысячи
Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкортостана.
17 ноября 2023, 06:34
Радий Хабиров ушел на самоизоляцию
9 ноября 2023, 04:44
В России выявили десять пациентов с новым вариантом коронавируса «пирола»
Ситуацию прокомментировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
8 ноября 2023, 10:38
Стационары Башкирии могут принять свыше 200 пациентов с COVID-19
Эту информацию предоставил Роберт Иштуков, первый заместитель министра здравоохранения республики. В настоящее время в регионе наблюдается рост числа заболевших.
7 ноября 2023, 10:33
2022
Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Уфы?
11 августа 2022, 09:10
Горячая линия по коронавирусу в Уфе
16 марта 2022, 11:48
Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация башкортостанцев?
28 января 2022, 13:05

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