В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода на трассе

Днем 25 сентября в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На 28 км автодороги Уфа-Оренбург 32-летний житель Салавата за рулем ВАЗ-21102, двигаясь из Стерлитамака в Уфу, сбил 40-летнего жителя Архангельского района Башкирии.
Со слов водителя, пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте. В результате столкновения пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Начато расследование.
Напомним, 25 сентября на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых двое погибли и восемь получили травмы.