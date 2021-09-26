В Башкирии «Лада» насмерть сбила пешехода на трассе

Днем 25 сентября в Уфимском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. На 28 км автодороги Уфа-Оренбург 32-летний житель Салавата за рулем ВАЗ-21102, двигаясь из Стерлитамака в Уфу, сбил 40-летнего жителя Архангельского района Башкирии.