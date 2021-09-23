Техническая вода, массовое ДТП, антирекорд смертности от ковида. Итоги дня в Башкирии

Жителям Уфимского района поставлялась техническая вода под видом питьевой. Верховный суд Башкирии признал действия администрации Уфимского района и ресурсоснабжающих организаций в отношении поставки воды незаконными. Так, согласно анализу «Центра гигиены и эпидемиологии РБ», по характеристикам вода, которая выдавалась за питьевую, на деле является технической. В частности, анализ показал высокий уровень жесткости воды, а также содержание в ней бактерий и марганца сверх нормы. Отмечается, что такую воду нельзя пить, а также использовать для приготовления пищи и для других хозяйственно-бытовых нужд. Между тем, вода поставлялась в 6 сельсоветов Уфимского района, а именно в Булгаковский, Миловский, Чесноковский, Ольховский, Зубовский, Жуковский.