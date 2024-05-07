Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии

Так, Клебанов возглавлял службу такси «ГлавАвтоПрокат». О компании в интернете сохранился ряд негативных отзывов от клиентов и бывших сотрудников. Жаловались они на задержку зарплат и состояние автомобилей. Кроме того, на Клебанова были оформлены ООО «Арбат-А», ООО фирма «ОСКОРДЪ-М» и другие предприятия. Организации занимались автотранспортом, торговлей алкоголем, а также азартными играми, ресторанами и нефтяным бизнесом.