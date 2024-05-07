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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 07:26

Известно прошлое задержанного за взятку главы Минтранса Башкирии

Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии

7 мая 2024, 06:29
Фото: Александр Клебанов / Vk

Известно прошлое задержанного за взятку главы Минтранса Башкирии

Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали силовики. Как пояснил наш источник в правоохранительных структурах, главу ведомства обвинили в получении взятки и уже уволили. Mkset собрал подробности о прошлом чиновника до его назначения на высокий пост.

Клебанов родился в 1976 году в Москве. Свою трудовую деятельности он начал в 1990 году в качестве слесаря в Управлении механизации. Будущий чиновник окончил Российский университет дружбы народов, после чего прошел переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 1992 по 2017 год Клебанов занимал руководящие должности на различных предприятиях. Ранее Mkset уже подробно рассказывал об этом периоде жизни экс-министра.

Главу минтранса Башкирии задержали силовики
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Александр Клебанов (по центру)Александр Клебанов (по центру)
Александр Клебанов (по центру)
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Так, Клебанов возглавлял службу такси «ГлавАвтоПрокат». О компании в интернете сохранился ряд негативных отзывов от клиентов и бывших сотрудников. Жаловались они на задержку зарплат и состояние автомобилей. Кроме того, на Клебанова были оформлены ООО «Арбат-А», ООО фирма «ОСКОРДЪ-М» и другие предприятия. Организации занимались автотранспортом, торговлей алкоголем, а также азартными играми, ресторанами и нефтяным бизнесом.

В 2018 году Клебанов стал начальником управления транспортного обслуживания в Минтрансе Пермоского края. После неудачной, по оценкам экспертов, транспортной реформы чиновник ушел в отставку и продолжил карьеру в Башкирии.

С 2021 по 2022 годы он занимал должность замминистра транспорта республики, после чего был назначен главой ведомства. Предшественник Клебанова, при этом, также был уволен после громкого скандала.

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