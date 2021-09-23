Новым детским омбудсменом в Башкирии назначена экс-глава Общественной палаты

Сама Панчихина уже принесла присягу и заявила, что будет служить в интересах всех детей республики.

Сегодня стало известно, что на должность уполномоченного по правам ребенка в Башкирии была назначена Ольга Панчихина. Известно, что ее кандидатуру изначально внес глава Башкирии Радий Хабиров, а депутаты Госсобрания поддержали ее большинством голосов. Ранее мы писали, что председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что Панчихиной можно доверить важную сферу, как защита прав несовершеннолетних. Отметим, что Ольгая Панчихина с 2015 года возглавляла Общественную палату Башкортостана в четвертом и пятом составе, также она является исполнительным директором Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города». Напомним, что на данной должности Панчихина сменила Милану Скоробогатову, которая была уполномоченным по правам ребенка 11 лет. Известно, что Скоробогатова была избрана депутатом Госсобрания Курултай.

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