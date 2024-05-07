mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:11

Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Почему задержали министра транспорта Башкирии

Причина задержания министра транспорта названа следствием

7 мая 2024, 07:11
Фото: 1MI

Почему задержали министра транспорта Башкирии

Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, по месту его службы и жительства проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба регионального СК.

В Уфе бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия (здесь и далее — прим.ред.), в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог республики.

В мае 2023 года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в 5 млн рублей. За эту сумму он обязался предоставить общее покровительство, а также способствовать в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным договорам. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.

Напомним, Александра Клебанова ранее задержали силовики по подозрению в получении взятки. По информации ряда СМИ, в связи с этим Радий Хабиров принял решение уволить Клебанова. Отметим, что еще днем ранее, в понедельник, 6 мая, министр присутствовал на оперативном совещании в правительстве региона, где отчитался перед главой Башкирии об эффективности работы весогабаритных пунктов контроля.

Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Главу минтранса Башкирии задержали силовикиЦентр Уфы перекроют для Парада ПобедыВ Башкирии выросли зарплаты
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Проверка#Взятка#Башкортостан#Дача взятки#ФСБ#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следком Башкортостана#Транспорт#Задержание#Следствие#Следственные действия#Минтранс РБ#Башкиравтодор
Подпишитесь
Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений
Сегодня, 09:31
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Сегодня, 06:29
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Сегодня, 08:20
Фоторепортаж. В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход
Сегодня, 04:52
"