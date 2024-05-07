Причина задержания министра транспорта названа следствием

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:28
В Уфе бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия (здесь и далее — прим.ред.), в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции одной из автомобильных дорог республики.
В мае 2023 года, подозреваемый, входивший на тот момент в совет директоров АО «Башкиравтодор», потребовал от генерального директора компании-грузоперевозчика и его заместителя взятку в 5 млн рублей. За эту сумму он обязался предоставить общее покровительство, а также способствовать в получении ими платежей за ранее выполненные работы по заключенным договорам. В случае отказа же угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
Напомним, Александра Клебанова ранее задержали силовики по подозрению в получении взятки. По информации ряда СМИ, в связи с этим Радий Хабиров принял решение уволить Клебанова. Отметим, что еще днем ранее, в понедельник, 6 мая, министр присутствовал на оперативном совещании в правительстве региона, где отчитался перед главой Башкирии об эффективности работы весогабаритных пунктов контроля.