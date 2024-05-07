mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

В Уфе стартовал ремонт улицы Набережной

«Просим отнестись с пониманием»: Сипайлово ждут крупные дорожные работы

7 мая 2024, 10:29
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе стартовал ремонт улицы Набережной

Всего планируется обновить порядка 4 км дорожного покрытия, сообщает пресс-служба городской мэрии со ссылкой на главу администрации Октябрьского района Сергея Плотникова.

В Уфе стартовал ремонт дорожного покрытия на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово. Пока сотрудники подрядной организации демонтируют старый слой асфальтового покрытия. Ремонт начали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Отмечается, что власти намерены обновить участок от улицы Современников до улицы Жукова. Его протяжённость более 4 км.

Ранее стало известно, что с 8 мая в Уфе откроют объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту. Речь идет об участке проезжей части от улицы Демской до улицы Зои Космодемьянской, где ранее произошло страшное ДТП, унёсшее жизни пяти молодых людей.

Главу минтранса Башкирии задержали силовики
Узнать подробнее
Читайте также:
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из БашкирииДорожники в Башкирии составили график работ на популярной трассеВ Уфе 1 км тротуара отремонтируют за 132 миллиона рублей
#Азамат Нухов#Общество#Город#Уфа#ГИБДД#Ремонт дорог#Башкортостан#Ремонт#ДТП#Дороги#Автомобиль#Новости Башкирии#Транспорт#Дорожный ремонт#Легковые автомобили#Строительство и ремонт дорог#Октябрьский район#Ремонтные работы#Сипайлово
Подпишитесь
Инаугурация Путина: топ самых важных заявлений
Сегодня, 09:31
Держал таксопарк, продавал пиво: каким было прошлое задержанного министра из Башкирии
Сегодня, 06:29
Причина задержания министра транспорта названа следствием
Сегодня, 07:11
Любовь Минакова назначена исполняющей обязанности Минтранса Башкирии
Сегодня, 08:20
Фоторепортаж. В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход
Сегодня, 04:52
"