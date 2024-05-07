«Просим отнестись с пониманием»: Сипайлово ждут крупные дорожные работы

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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В Уфе стартовал ремонт дорожного покрытия на улице Набережной в микрорайоне Сипайлово. Пока сотрудники подрядной организации демонтируют старый слой асфальтового покрытия. Ремонт начали в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Отмечается, что власти намерены обновить участок от улицы Современников до улицы Жукова. Его протяжённость более 4 км.
Ранее стало известно, что с 8 мая в Уфе откроют объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту. Речь идет об участке проезжей части от улицы Демской до улицы Зои Космодемьянской, где ранее произошло страшное ДТП, унёсшее жизни пяти молодых людей.