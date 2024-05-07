«Просим отнестись с пониманием»: Сипайлово ждут крупные дорожные работы

Ранее стало известно, что с 8 мая в Уфе откроют объезд «смертельного» разворота на Бельском мосту. Речь идет об участке проезжей части от улицы Демской до улицы Зои Космодемьянской, где ранее произошло страшное ДТП, унёсшее жизни пяти молодых людей.