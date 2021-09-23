В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19

В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19
В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19
Сегодня, 12:38Коронавирус COVID-19Элина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
За время пандемии скончались уже 1 577 человек, а число заболевших превысило 64 тысячи.

Оперативный штаб Башкирии по коронавирусу опубликовал статистику по ситуации с ковидом за последние сутки. Так, по данным на 23 сентября, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 344 человек и теперь число заболевших за время пандемии составляет 64 196 человек.

Известно, что за последние сутки погибло 20 человек, за все время — 1 577 жителей Башкирии. Вылечились от коронавирусной инфекции 55 890 человек, из которых 184 человека за последние сутки.

Сообщаются и данные о вакцинации. Всего в Башкирии первым компонентом привито 1 259 935 человек, а полностью завершили вакцинацию 1 152 704 человека.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы