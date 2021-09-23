В Башкирии зафиксирован новый антирекорд смертей от COVID-19

Оперативный штаб Башкирии по коронавирусу опубликовал статистику по ситуации с ковидом за последние сутки. Так, по данным на 23 сентября, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 344 человек и теперь число заболевших за время пандемии составляет 64 196 человек.