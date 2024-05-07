В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход

«Михаил Кутузов» обладает рядом высоких мореходных качеств, благодаря чему он может ходить по крупным озерам, рекам и водохранилищам. Изначально судно использовалось для работы на скорых пассажирских линиях. Однако с конца 80-х годов XX века на нем проводят круизы для туристов.