В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Прибывших туристов-«кутузовцев» встретили башкирским танцем, после чего гости отправились на экскурсию для знакомства с городом.
Трехпалубный теплоход был построен немецким предприятием еще в 1957 году. В 1958 году судно прибыло в Нижний Новгород — тогда город Горький.
«Михаил Кутузов» обладает рядом высоких мореходных качеств, благодаря чему он может ходить по крупным озерам, рекам и водохранилищам. Изначально судно использовалось для работы на скорых пассажирских линиях. Однако с конца 80-х годов XX века на нем проводят круизы для туристов.
В 2005 году судно выкупило частное теплоходное предприятие, новым портом приписки с тех пор стала Пермь.
На борту имеются более 90 кают, способных разместить до 212 человек. Среди них: 2 каюты класса «Люкс», 7 одноместных комфортабельных кают класса «Сигма», 4 двухместных комфортабельных каюты класса «Сигма», 7 трехместных комфортабельные кают классов «Альфа», «Гамма», «Омега», 18 двухместных комфортабельных кают классов «Омега фронт», «Омега», «Гамма», 2 трёхместных комфортабельных каюты класса «Омега», 4 четырехместных комфортабельных каюты класса «Бета», 2 одноместные каюты 1 класса, 41 двухместная двухъярусная каюта 1Б, 2А, 3А классов и 7 четырёхместных двухъярусных кают 2Б класса.