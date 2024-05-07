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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 07:09

В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход

В Уфе пришвартовался построенный 66 лет назад немецкий теплоход

7 мая 2024, 04:52
Фото: Макс Штурм / mkset.ru
В Уфе пришвартовался круизный теплоход «Михаил Кутузов». Речное судно пробыло в столице Башкирии с 5 по 6 мая. Наш фотограф успел побывать на теплоходе. Смотрите подробнее в фоторепортаже Mkset.

Прибывших туристов-«кутузовцев» встретили башкирским танцем, после чего гости отправились на экскурсию для знакомства с городом.

Трехпалубный теплоход был построен немецким предприятием еще в 1957 году. В 1958 году судно прибыло в Нижний Новгород — тогда город Горький.

Фото: Макс Штурм

«Михаил Кутузов» обладает рядом высоких мореходных качеств, благодаря чему он может ходить по крупным озерам, рекам и водохранилищам. Изначально судно использовалось для работы на скорых пассажирских линиях. Однако с конца 80-х годов XX века на нем проводят круизы для туристов.

Фото: Макс Штурм

В 2005 году судно выкупило частное теплоходное предприятие, новым портом приписки с тех пор стала Пермь.

Фото: Макс Штурм

На борту имеются более 90 кают, способных разместить до 212 человек. Среди них: 2 каюты класса «Люкс», 7 одноместных комфортабельных кают класса «Сигма», 4 двухместных комфортабельных каюты класса «Сигма», 7 трехместных комфортабельные кают классов «Альфа», «Гамма», «Омега», 18 двухместных комфортабельных кают классов «Омега фронт», «Омега», «Гамма», 2 трёхместных комфортабельных каюты класса «Омега», 4 четырехместных комфортабельных каюты класса «Бета», 2 одноместные каюты 1 класса, 41 двухместная двухъярусная каюта 1Б, 2А, 3А классов и 7 четырёхместных двухъярусных кают 2Б класса.

Фото: Макс Штурм
#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Транспорт#Река Белая#Теплоход#Михаил Кутузов#Круизы
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