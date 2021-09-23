Глава администрации Хабирова Александр Сидякин отказался от депутатского мандата

Александр Сидякин широко известен не только в регионе. Вся Россия знает его как автора и лоббиста закона об иностранных агентах. Однако буквально накануне глава Башкирии Радий Хабиров приоткрыл завесу тайны и признался, что тоже активно участвовал в создании закона об иноагентах, а сам Александр Сидякин взял на себя риски и «протолкнул» данный закон, как можно заметить сделал это он успешно.